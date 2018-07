Erhvervsmand med 100 biler vil slippe magten i livsværket - igen

Jørgen Strøjer Hansen er født ind i Strøjer Tegl. Derfor er det ikke nemt at afgive kontrollen, siger han. Men han forsøger nu for anden gang.

Den danske erhvervsmand Jørgen Strøjer Hansen, der bl.a. er kendt for at eje en samling af cirka 100 sjældne biler, forsøger nu igen at slippe magten i teglværket Strøjer Tegl.

Det skriver Børsen.

For fire år siden forsøgte ejer og direktør Jørgen Strøjer Hansen første gang at overdrage kontrollen med teglværket, men måtte opgive. Nu forsøger han igen, denne gang med sine to sønner ved roret.

»Det er en kompliceret opgave på det personlige plan. Der er mange følelser i det og meget, der ændrer sig. Jeg har haft svært ved at give kontrollen og styringen fra mig. Jeg er født ind i dette og har gået her hele mit liv, så det er ikke nogen nem opgave bare lige at smide tøjlerne,« siger Jørgen Strøjer Hansen til Børsen.

I familiens eje Strøjer Tegl har eksisteret siden midten af 1800-tallet ved Turup uden for Assens. Virksomheden har gennem alle årene været i familiens eje.

Hovedejeren er i dag selskabet Karen & Jørgen Strøjer Holding, som er ejet af Jørgen Strøjer og hans kone Karen. Sønnerne Joachim og Christian ejer hver især 20 pct. af virksomheden.

Jørgen Strøjer Hansen er femte generation i Strøjer Tegl, der har gjort ham og hans familie til mangemillionærer. Tronfølgen på teglværket har været lige så forudsigelig og retlinet som fremstillingen af mursten: Altid fra far til søn.

Men da Jørgen Strøjer Hansens to sønner i 2014 ikke var klar til at tage over, valgte han at ansætte daværende bestyrelsesmedlem Flemming Rasmussen som direktør.

Det var første gang i teglværkets mere end 150 år lange historie, at en person uden for familien stod i spidsen for virksomheden.

I 2017 stoppede Flemming Rasmussen imidlertid, og Jørgen Strøjer Hansen satte sig tilbage i direktørstolen. Nu har han sammen med sine to sønner, Christian og Joachim Strøjer Hansen, lavet en plan for et generationsskifte.

Han regner med at overdrage virksomheden til sine sønner om cirka to år, skriver Børsen. Da er planen, at sønnerne skal stå for driften, mens far skal være formand for bestyrelsen.

Strøjer Tegl, der ligger på Fyn, producerer årligt omkring 50 mio. mursten. Jørgen Strøjer overtog ledelsen af teglværket som blot 21-årig, efter at hans far var blevet syg.

Gennem årene har teglværket indbragt store millionbeløb til Strøjer Hansen-familien. Senest, i 2017, tjente teglværket 19 mio. kr. efter skat.

Familien ejer teglværket gennem selskabet Strøjer Holding ApS. Det rummer desuden bl.a. selskaberne Strøjer Ler og Strøjer Samlingen. Sidstnævnte er en form for museum med sjældne biler, heriblandt kongelige biler, Le Mans-biler og racerbiler.

Jørgen Strøjer Hansen ejer i alt cirka 100 biler. Et af hans seneste køb var en model af den danske superbil Zenvo.

Den samlede egenkapital i Strøjer Hansen-familiens holdingselskab er på knap 200 mio. kr.