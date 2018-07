Tabsramt kurhotel skifter direktør: »Det er rigtigt, at økonomien ikke er god«

Det kendte kurhotel Skodsborg har haft underskud 13 år i træk. Nu skifter hotellet, der er ejet af den velhavende Augustinus Fonden, direktør.

Det hæderkronede Skodsborg Kurhotel, der i årevis har været i økonomisk dårlig forfatning, skifter direktør.

Med meget kort varsel er adm. direktør Mai Kappenberger fratrådt og er blevet erstattet af den 49-årige Susanne Åberg. Hun kommer fra en stilling som resort manager på resortet Great Northern ved fynske Kerteminde.

Skodsborg Kurhotel har i cirka 25 år været ejet af den stenrige Augustinus Fonden, som gentagne gange har måttet skyde penge i det underskudsramte hotel. Alene siden 2012 har kurhotellet tabt over 90 mio. kr.

»Det er rigtigt, at økonomien ikke er god, men vi har fået forbedret den og arbejdet med Skodsborgs transformation. Der er stadig nogle store investeringer forude, men Augustinus Fonden har gjort fantastisk meget for dette unikke sted,« siger afgående direktør Mai Kappenberger til branchemediet standby.dk.

I en pressemeddelelse udtaler den nye adm. direktør, Susanne Åberg, at hun glæder sig til at videreføre og udvikle Skodsborg Kurhotel.

»Med min kommercielle baggrund og min store erfaring fra hotel- og oplevelsesbranchen føler jeg mig godt rustet til denne opgave,« udtaler han.

Bestyrelsesformand Claus Gregersen har store forventninger til den nye direktør.

»Kurhotellet er en vigtig virksomhed for os i Chr. Augustinus Fabrikker A/S, og det er vigtigt for os, at de stolte traditioner holdes i hævd, samtidigt med at koncepter og serviceniveauer følger med tiden. Det er vi overbeviste om, at Susanne Åberg, med sin relevante baggrund, vil sikre med succes,« udtaler han.

Skodsborg Kurhotel blev grundlagt i 1898 af helsepioner og læge Carl Ottosen og ligger i Nordsjælland direkte ud til Øresund.

Med den velhavende Augustinus Fonden som ejer er hotellet siden 1992 løbende blevet renoveret og udbygget, så det i dag råder over 85 værelser, restaurant, spa- og fitnesscenter.

Men man skal 13 år tilbage for at finde sidste gang, Skodsborg Kurhotel præsterede et overskud.

Hotellets ejer, Augustinus Fonden, ejer en lang række virksomheder og har en formue på cirka 19 mia. kr.