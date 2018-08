Efter store negative afkast for 5-10 år tilbage begynder danske venturefonde at lave solide afkast på tech-iværksættere. Men pensionskasserne er forsigtige med at skyde penge i venturefondene efter tidligere års fejlskud.

Danske venturefonde er begyndt at spinde guld på tech-iværksættere efter tidligere års store fejlskud, hvor venturefondene tabte hundredvis af millioner, som blev skudt ind af pensionskasser, familiefonde og statspuljer.

Det er danske tech-succeser som løbeappen Endomondo, anmelderportalen Trustpilot, vinappen Vivino og samkørselsappen Gomore, der har sendt afkastene i venturefondene i vejret.

Hvad er venturefonde? I Danmark findes der omkring 15 større eller mindre venturefonde. Fælles for dem er, at de investerer i vækstiværksættere, typisk inden for tech eller life science.



Pengene kommer fra store institutionelle investorer som pensionskasser, familiefonde eller statslige fonde som Vækstfonden. Venturefondene laver dermed investeringerne for investorerne med øje for et exit 5-10 år senere.



Ventureinvesteringerne er ofte højrisikable, fordi de bliver foretaget på et tidligt tidspunkt i en iværksættervirksomhed. Derfor er kravet til afkast også væsentligt højere end ved andre investeringer.



Tidligere har danske venturefonde lavet store fejlskud, som betød, at investorerne tabte op mod halvdelen af investeringen. Men de senere år har venturefondene generelt haft mere held med investeringerne.



»Vi har med tiden lært, hvor vi skal spotte potentialet, og hvordan vi løfter en tech-virksomhed fra iværksætterstadiet til en global spiller, som vi kan lave en god exit på. Vi har fået nogle dyre lærepenge, men nu er vi et sted, hvor vi laver flotte afkast – godt hjulpet på vej af flere danske tech-succeser,« siger Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner i Danmarks største venturefond, Seed Capital.

Seed Capital er et godt eksempel på udviklingen i venturemarkedet.

Da Seed Capital satte to streger under sin første fond, som kørte i 00’erne, var det med et underskud på ca. 300 mio. kr., svarende til et afkast på minus 60 pct. I dag har Seed Capital gang i sin anden og tredje fond, hvor fond 2 har et foreløbigt afkast på over 100 pct., når man både medregner solgte og ikkesolgte virksomheder.

Samme succes har venturefonden Sunstone Capitals tredje teknologifond, som efter syv år har opnået et afkast på over 75 pct. Men tidligere års store milliontab har gjort det svært for venturefondene at få pensionskasserne til for alvor at investere i danske iværksættere, lyder det fra managing partner i Sunstone Capital Jimmy Fussing.

»Vi er et par modne venturefonde, som efterhånden kan vise rigtig flotte afkast. Men venture er længere og mere risikable investeringer end f.eks. private equity (kapitalfondsinvesteringer, red.), og her er pensionskasserne mere konservative i deres investeringer. Desuden skal man forstå, at pensionskasserne er så kæmpestore, at en ventureinvestering på f.eks. 100 mio. kr. ofte er for lille til, at de vil bruge ret mange ressourcer på det,« siger han.

Samme udlægning kommer fra Seed Capital, som dog har fået både PFA, ATP og Sampension med i sin seneste fond.

»Vi har heldigvis pensionskasser med i vores fonde, men det er ofte et stort arbejde at få dem med om bord. Pensionskasserne husker som elefanter, og de glemmer selvfølgelig ikke dengang, hvor venturefonde, herunder Seed Capital, lavede nogle fejlskud, der kostede investorerne millioner,« siger Ulla Brockenhuus-Schack.

Som landets største pengekasse har ATP knap 1 mia. kr. placeret i det danske venturemarked. Men ATP er generelt varsomme med venturefondene, selv om afkastene er opadgående.

»For os handler det om, hvornår vi risikomæssigt er komfortable med at investere pensionisternes opsparing. Det gælder også ventureinvesteringer. Derfor investerer vi selektivt i danske venturefonde, der har en dokumenteret track record. Afkastmæssigt har vores erfaringer ikke været prangende, dog har der været en positiv tendens i afkastet på de nyeste investeringer,« siger ATP’s fondsdirektør, Kasper Ahrndt Lorenzen, i et skriftligt svar.