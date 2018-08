Den mere end 150 år gamle britiske butikskæde House of Fraser er på randen af konkurs, og har givet sig selv få dage til at finde penge, der kan redde den og 17.000 job fra afgrunden.

Mads Ring, f. 1971, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har derudover en bachelor i engelsk og formidling fra Københavns Universitet. Han har tilbragt ni år i DR, hvor han har arbejdet for TV Avisen som reporter og graverjournalist. Han har tidligere også arbejdet med udenrigsstoffet. De seneste år har han haft en lang række redaktørjob både på TV Avisen, og for andre programmer såsom 21Søndag og Bag Borgen. Som de fleste virksomheder, hader Mads minus på bundlinjen, og derfor knokler han med at fræse af på realkreditlånet i villaen i Allerød, hvor han bor med sin kone og 2 piger. Mads er passioneret fodboldfan og kæmper med at være lige så glad for fitness , som han er for god mad.

Den 20. august. For de fleste endnu en dag i kalenderen. Men for de 17.000 ansatte i britiske House of Fraser en dag der med stor sandsynlighed bliver skuet mod med bæven.

Det er nemlig datoen, som ledelsen af den mere end 150 år gamle landsdækkende kæde af stormagasiner har sat som deadline til at finde nye investorer eller långivere, hvis ikke selskabet skal dreje nøglen om, skriver bl.a. britiske The Telegraph.

Presset på House of Fraser er opstået, efter at en mulig kommende ejer selskabet, C.banner, som skrevet tidligere her på Finans, for en uge siden valgte droppe sit tilbud om at købe aktiemajoriteten. C.banner, der bl.a. ejer legetøjskæden Hamleys, kunne pga. den faldende aktiekurs ikke længere se noget potentiale i handelen.

House of Fraser blev grundlagt tilbage i 1849 og er dermed en af Storbritanniens gamle klassiske detailkæder med 56 stormagasiner fordelt ud over landet. Krisen har dog kradset i en rum tid, og i forsommeren lancerede man, at 31 af kædens stormagasiner ville lukke i januar 2019 - deriblandt en af de største i Storbritanniens næststørste by, Birmingham, samt kædens flagship store på Oxford Street i London.

I en meddelelse til børsen i Luxembourg bekendtgjorde selskabet torsdag, at "man fortsat har samtaler med interesserede investorer", men at man altså ikke har mere end 10 dage til at finde midlerne til den fremtidige drift og betale renter og varelager, skriver flere britiske medier.

Flere interesserede virksomheder har været nævnt, deriblandt detailkæden Sports Direct, der har milliardæren Mike Ashley, som ejer, men indtil videre må selskabets 17.000 ansatte fortsat holde vejret og skæve nervøst mod d. 20. august.