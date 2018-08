Halvdelen af Premier League kunne spille uden tilskuere og stadig tjene styrtende med penge

Tv-indtægter udgør efterhånden så stor en del af budgettet hos flere Premier League-klubber, at de stadig ville generere et overskud, selv om de spillede uden tilskuere.

Når tusindvis af fodboldfans hver uge indtager de engelske Premier League-stadions, spytter de godt med pund i de engelske klubbers pengekasser.

Men reelt set kunne en stor del af klubberne spille for tomme tribuner og stadig genere et anseeligt overskud.

Det viser en gennemgang af de 20 Premier League-klubbers økonomi i sæsonen 2016/17, som BBC har foretaget.

For indtægterne på kampdagene udgør efterhånden kun en forsvindende lille del af klubbernes samlede økonomi. I stedet kommer langt størstedelen af indtægterne i dag fra de lukrative tv-aftaler, som hvert år pumper et anseeligt milliardbeløb ind i den bedste engelske fodboldrække.

Hver gang en Premier League-klub i snit tjente ét pund i sæsonen 2016/17, var det under 20 pence, der kom fra indtægter tjent på kampdagen.

I sæsonen 2016/2017 kunne 10 ud af Premier Leagues 20 klubber således spille hele sæsonen uden tilskuere og stadig ende med sorte tal på bundlinjen før skat.

Det er især de mindre Premier League-klubber med en begrænset stadionkapacitet, der har en marginal indtægt på kampdage, når man sammenligner med hvad klubberne scorer i tv-penge. Men også Tottenham, der har den danske verdensstjerne Christian Eriksen på lønningslisten, vil ende med et overskud på 12,5 mio. pund, hvis de havde spillet sæsonen uden indtægter fra kampene.

Alene i perioden 2016-2019 indkasserer Premier League-klubberne 5,1 mia. pund fra de to tv-stationer BT og Sky for rettighederne til at vise kampene i Storbritannien. Oven i det kommer indtægter for salget af rettighederne uden for Storbritannien. Samlet indbringer salget af tv-rettigheder de engelske Premier League-klubber 8,2 mia. pund over den treårige periode.

Noget tyder dog på, at grænsen for, hvad tv-selskaberne er villige til at betale, er ved at være nået. Da den seneste budrunde for rettighederne til Premier League-kampene i årene 2019-2022 fandt sted tidligere på året, endte Sky og BT med at betale 4,4 mia. pund for rettighederne til at vise kampene i Storbritannien – ca. 0,7 mia. mindre end hvad de betalte for den forrige periode.