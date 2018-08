Medie: VW-topchef kendte til snydesoftware forud for dieselgate

Afslørende dokumenter viser, at VW-boss, Herbert Diess, var tilstede under et møde, hvor det blev diskuteret, hvordan man snød de amerikanske kontrolmyndigheder, skriver tysk medie.

Nuværende topchef i Volkswagen, Herbert Diess, var angiveligt bevidst om overlagt svindel med computerprogrammerne i bilgigantens dieselmodeller, inden det blev afsløret af amerikanske myndigheder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters via det tyske magasin Der Spiegel.

Ifølge Reuters presser spørgsmålet sig på: Informerede VW sine investorer i tide om skandalens omfang? En skandale, som skulle have kostet den tyske bilgigant mere end 170 mia. kr.

En efterforskning af Volkswagens øverste ledelse, som hidtil har nægtet at have handlet lovstridigt, skulle være indledt af anklagemyndigheden i Braunschweig, tæt på VW's hovedkontor.

VW gentog lørdag til Der Spiegel, at ledelsen ikke havde brudt reglerne om oplysningskrav, og at man havde besluttet ikke at oplyse investorerne på et tidligere tidspunkt, fordi strafudmålingen og efterfølgende bødepålæggelser endnu var uklart.

Under skandalen - også kendt som 'dieselgate' - bestred Herbert Diess posten som markedsdirektør i VW. Han skulle have deltaget i et møde den 27. juli 2015, hvor VW's ingeniører og topledelse diskuterede, hvordan man kom rundt om de amerikanske kontrolmyndigheder, som varslede et forbud mod VW's forurenende dieselbiler.

Volkswagen erkendte senere, at man havde snydt med bilernes computerprogrammer. Softwaren fik bilerne til at udlede færre emissioner, når de blev testet i de amerikanske laboratorier. Så snart de fik asfalt under sig, steg mængden af forurerenende stoffer til langt over den amerikanske grænseværdi.

Skandalen væltede daværende topchef Martin Winterkorn.