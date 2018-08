Ølgigant fandt det store checkhæfte frem: Hash-aktier stiger voldsomt

De tre største cannabis-selskaber i Canada er på få dage steget med mellem 30 og 60 pct. på børsen. Det sker efter en investering på 26 mia. kr. i det ene selskab.

Cannabis er gået fra en paria-rolle til nu at være det næste store kommercielle eventyr i Nordamerika. Især i Canada, hvor hash og marihuana til eget forbrug bliver gjort lovligt i hele landet fra den 17. oktober.

Og havde man sat sine penge i et af de tre førende selskaber på området – Canopy, Cronos eller Tilray – har den sidste uges tid været en fest. Aktiekurserne er nemlig på få dage steget med henholdsvis 30, 40 og 60 procent. Det skriver CNN.

Hos Canopy Growth var der en oplagt forklaring. I sidste uge gik ølgiganten Constellation nemlig ind med sin anden investering i Canopy, denne gang på intet mindre end 26 mia. kr. Constellation står bag en lang række alkoholiske drikke, blandt andet den kendte Corona-øl, og investeringen lægger derfor op til, at der også vil komme læskedrikke med cannabis i.

At de to øvrige selskaber også steg voldsomt kan der være flere forklaringer på. Mest nærliggende kunne de to konkurrenter også ende med en gigantisk investering eller et opkøb fra en anden spiller på øl- eller læskedrik-markedet.

Men det kan også blot være opmærksomheden fra den store investering i Canopy Growth, som har fået investorer til at få øje på potentialet i en god omgang euforiserende røg.

Ser man på kursudviklingen for Canopy Growth alene, har der ikke været noget at klage over som aktionær. På to år er kursen næsten 13-doblet, og i de seneste godt fire måneder er den fordoblet. Men markedsværdien på nu 55 mia. kr. er i høj grad baseret på troen på fremtidig vækst.

Sidste år havde Canopy Growth en omsætning på 199 mio. kr. og et nettoresultat på minus 85 mio. kr.

Markedet vil i sagens natur blive langt større, når cannabis-produkter bliver lovligt at nyde for alle. Og i tiden op til C-dag den 17. oktober har de tre selskaber også haft travlt med at annoncere nye opkøb, samarbejdsaftaler og distributører.

Canada er efter Uruguay det kun andet land i verden, som legaliserer cannabis over en bred kam og altså ikke bare til medicinsk behandling eller gennem regionale og lokale undtagelser. Med legaliseringen følger dog en hel del regler, for eksempel at det bliver forbudt at reklamere for produkterne, der også skal sælges i helt neutral indpakning, uden logo. Det er op til de enkelte provinser i landet at bestemme, hvordan salget og distributionen må foregå.