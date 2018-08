Adi flyttede til Danmark og åbnede et spilfirma: Nu har han fået 7,7 mio. kr. på et år

Den danske spilvirksomhed Skidos med Adi Prakash i spidsen vil have børn til at spille Super Mario og Subway Surfers i skolen. Den idé har på kort tid kastet penge af sig.

Det begyndte 5.844 km fra Danmark, men i dag står indiskfødte Adi Prakash bag det danske spilfirma Skidos, der netop har modtaget sin anden millioninvestering inden for et år.

»Investorerne har været tilfredse med os, og vi har nået vores mål om 800.000 downloads inden for et år. Nu vil vi bruge investeringen og det næste år på at komme ind på det amerikanske marked,« siger stifter Adi Prakash.

Tilbage i 2015 blev Adi Prakash inviteret til et startup-event i København, hvorefter han købte en flybillet og tog sin idé med fra Indien til Danmark.

Nu står han bag den danske spilvirksomhed Skidos, som i alt har modtaget 7,7 mio. kr. i investeringer samt åbnet kontorer i både København og Delhi.

Og det var netop i Indien, at Adi Prakash fik ideen til spilvirksomheden. Han ville tage populære smartphone-spil og omdanne dem til læringsapps, så børn i alderen 4-11 år kan lære, samtidig med at de klarer virtuelle forhindringsbaner og hopper efter mønter.

Den idé faldt en række investorer for. I sommeren 2017 modtog Skidos en millionindsprøjtning på knap 5 mio. kr. fra Pre-Seed Innovation og venturefonden Seed Capital, der tidligere har hjulpet danske it-succeser som Endomondo og Trustpilot.

Et år senere har de samme investorer postet yderligere 2,7 mio. i Adi Prakashs læringsspil.

Skidos har legeaftaler med det danske spilhus Hugo Games samt 30 andre internationale spiludviklingshuse. Det er netop deres populære smartphone-spil, som bliver til læringsspil.

»Vores udfordring er, at når du går på App Store, er du nødt til at downloade hvert enkelt af vores spil. Vi vil gerne, at brugerne kun skal downloade én gang for at få adgang til det hele,« siger Adi Prakash.

Lige nu er de 12 ansatte i virksomheden fordelt på hovedsæderne i København og New Delhi. Til december vil der være 17 ansatte.

Adi Prakash valgte at stifte Skidos i Danmark, fordi han mener, at vilkårene for innovative startups er gode her.