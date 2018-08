Næste generation af familien bag Harboes Bryggeri er på vej ind i toppen af selskabet, hvor ejerlederen har siddet i 34 år. Investorer og en professor stiller sig skeptiske over for valget.

Bernd Griese, der i over tre årtier har stået i spidsen for det børsnoterede Harboes Bryggeri, er i gang med at få datteren og svigersønnen til at overtage pagajen.

»Vi har nogle mennesker, som vi har inde i virksomheden, fra familien. De vil gerne køre det videre,« siger han til Finans.

Helt konkret drejer det sig om svigersønnen Søren Malling, der er logistikdirektør, og datteren Karina Harboe Laursen, der arbejder i den internationale afdeling, fortæller han. Begge sidder allerede i selskabets bestyrelse.

Bernd Griese, der fylder 77 år i september, er begyndt at trappe lidt ned, men han holder dog fast i styrepinden som adm. direktør og koncerndirektør lidt endnu.

»Jeg er rask og kan gå. Hvorfor skulle de smide mig ud? Så længe jeg kan bidrage, så bidrager jeg. Derfor er det vigtigt, at de unge mennesker bliver kørt i stilling, så vi kan køre virksomheden videre,« siger han.

Bernd Griese og hustruen Kirsten sidder på 15,5 pct. af aktierne, men har 53,3 pct. af stemmerne og dermed beslutningskraften gennem deres A-aktier.

Men at presse familiemedlemmer ind i toppen af en koncern er imidlertid altid risikabelt, mener professor Flemming Poulfelt fra CBS. Derfor vil det være en god idé at få eksterne folk til at syreteste kandidaterne.

»Det skal gøres for at sikre, at selskabet kommer til at fungere, så det ikke bare er den hidtidige ejers ønsker, der realiseres. Det er fint, hvis det kan gå op i en højere enhed at få familiemedlemmerne ind i ledelsen, men det er også en risikabel vej. Harboe risikerer at få et ordentligt hug i snuden,« siger Flemming Poulfelt.

Det er Flemming Christensen, investor i Harboe og tidligere analytiker og porteføljeforvalter, enig i.

»Harboe burde få nogle eksterne kræfter ind i ledelsen. Jeg tror faktisk, at der findes dygtige folk uden for familien og uden for Skælskør,« siger han.

I Fundamental Fondsmæglerselskab formoder man, at Harboes Bryggeri som ethvert andet børsnoteret selskab får professionel assistance i forbindelse med at finde den eller dem, der skal overtage efter Bernd Griese.

»Hvis udfaldet bliver, at en ny topledelse kommer til at bestå af datteren og svigersønnen, vil det måske undre nogen,« siger direktør Michael Voss.

Flere investorer har over for Finans peget på, at det ville være sundt for virksomheden at få en udenforstående kandidat med friske øjne – der ikke er en del af familien – ind i direktionen. Bernd Griese, er du enig i det?

»Det har vi jo. Vi har lige fået en ny salgsdirektør ind, som kommer fra en konkurrent. Og så har vi nogle rigtig gode folk i vores marketingafdeling, og de er næsten alle sammen piger,« siger Bernd Griese.

Bernd Griese begyndte sin karriere i bryggeriet i 1973, efter at han et par år inden havde giftet sig med brygmesteren Gunner Harboes datter Kirsten. Siden 1984 har han stået i spidsen af bryggeriet.