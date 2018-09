Kæmpe sag om industrispionage i Velux vakler efter »kaotisk« efterforskning

Efter mere end to års efterforskning er helt centrale aktører endnu ikke kontaktet eller afhørt, har Nordsjællands Politi indrømmet.

Nordsjællands Politi har nølet så meget med efterforskningen af en kæmpe sag om påstået industrispionage i vinduesproducenten Velux, at sagen risikerer at smuldre.

En kendelse fra Retten i Helsingør, som Finans har fået aktindsigt i, afslører, at den ansvarlige anklager på sagen, Martin Broms, på et lukket retsmøde den 22. august 2018 indrømmede, at efterforskningen har været »kaotisk og uhensigtsmæssig«.

Sagen har været efterforsket siden maj 2016, og undervejs er der flere gange skiftet anklager og sagsbehandler på sagen, og helt centrale aktører er efter mere end to års arbejde med sagen endnu ikke blevet kontaktet eller afhørt, forklarede Broms.

Ifølge Broms' forklaring er det urealistisk, at efterforskningen kan afsluttes inden årets udgang.

Alligevel besluttede Retten i Helsingør helt ekstraordinært at bruge en paragraf i Retsplejeloven til at fastsætte en deadline for efterforskningen til seks måneder.

Hvis politiet ikke overholder tidsfristen, bortfalder sigtelsen mod sagens hovedperson, der er en navnebeskyttet, tidligere Velux-chef. Han mistænkes for at have forsøgt at sælge omfattende materiale fra Velux til virksomhedens største konkurrent, Fakro i Polen.

»Det er et meget uheldigt forløb. Der er virkelig en konsekvens ved ikke at fremme sagen under efterforskningen, når dette instrument er i spil,« siger tidligere anklager og ph.d.-stipendiat på Aalborg Universitet Lene Wacher Lentz.



Både Velux-chefen og Fakro afviser mistanken om industrispionage.



Nordsjællands Politi har besluttet ikke at kære rettens afgørelse om at fastsætte en deadline, men har derudover ingen kommentarer til denne artikel, da den indeholder oplysninger fra et lukket retsmøde.