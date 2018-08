It-selskaber i provinsen rammer den største vækstbølge siden finanskrisen

Jyske og fynske it-virksomheder er bedre til at lave overskud end de københavnske, der er tynget af et hårdt lønpres og stigende omkostninger.

Der er fuld tryk på den danske tech- og it-branche, hvor kometer som Netcompany og Nets er skudt af sted.

Men det er langt fra kun de største stjerner på it-himlen - typisk med base i København - som rider på en bølge af optimisme. It-selskaberne vest for Storebælt laver nemlig overskud på stribe, og man skal ti år tilbage for at se lignende tal.

Særligt it-selskaberne i Region Syddanmark og Region Nordjylland skovler penge ind og spurter fra københavnske it-selskaber på lønsomheden.



I 2017 lavede 68,8 pct. af it-selskaberne i hovedstaden overskud, mens det var hele 73,6 pct. i Region Syddanmark, viser en undersøgelse fra brancheorganisationerne, IT-forum og BrainsBusiness, der har gennemgået over 6.000 regnskaber i it-sektoren.

»I disse år ser vi, at mange af de klassiske jyske fremstillingsvirksomheder opprioriterer digitalisering kraftigt, og det løfter de jyske it-selskaber. På den anden side er forholdsmæssigt flere københavnske it-selskaber kapitalfondsejet og har derfor mere fokus på toplinjen frem for at lave overskud,« forklarer Brian Busk, bestyrelsesformand i IT-forum.

Vækstspeederen er også trykket hårdere i bund hos de jyske og fynske it-virksomheder end i hovedstaden, når man ser på, hvor stor en andel, der har forbedret deres bundlinje fra 2016 til 2017. F.eks. har 54,2 pct. af selskaberne I Region Midtjylland haft resultatfremgang, mens det er 50,3 pct. i hovedstaden.

»Udfordringen for it-virksomhederne i hovedstaden er, at omkostningsniveauet generelt stiger hurtigere i Købehavn end i resten af landet under et økonomisk opsving. Så alt fra løn til husleje er en større omkostningsbyrde for it-virksomhederne i København end i Jylland,« siger Claus Falk, bestyrelsesformand i brancheorganisationen BrainsBusiness.

Det er især lønpresset i hovedstadsområdet, der går hårdt ud over it-virksomhedernes overskudsgrad. F.eks. har en systemudvikler øst for Storebælt med ti års erfaring en gennemsnitlig bruttoløn på 50.000 kr. om måneden. En tilsvarende systemudvikler vest for Storebælt tjener derimod 45.400 kr. om måneden, viser tal fra Prosa, fagforbundet for it-professionelle.

»Fordi hver anden danske it-virksomhed ligger i hovedstadsområdet, er kampen om it-folkene markant. Det presser lønnen gevaldigt op, fordi man bare kan få et job lidt længere nede af gaden til en bedre løn. Den spiral ser man slet ikke på samme måde i Jylland,« siger Claus Falk.

En af virksomhederne, som oplever den benhårde konkurrence om medarbejderne, er it-virksomheden Omada, der sælger it-sikkerhedsløsninger. Omada er delejet af den britiske kapitalfond C5 og er en af de københavnske it-kometer. Alene i 2017 voksede bruttoresultatet til 152 mio. kr. fra 108 mio. kr. året før.

»Vores høje vækst på toplinjen gør, at vi kører med solide overskud, men lønniveauet har ramt et niveau her i hovedstaden, som gør det sværere at drive en lønsom it-forretning. København er simpelthen støvsuget for folk med it-kompetencer, og det er den største barriere for vækst i it-branchen,« siger adm. direktør i Omada, Morten Boel Sigurdsson.