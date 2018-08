Flere af de lokale beboere i Chandler, Arizona, er dybt frustrerede over de selvkørende biler, som det seneste år er blevet testet på vejene i Phoenix-forstaden.

Siden forsommeren sidste år har Alphabet, der er moderselskabet bag Google, haft selvkørende biler trillende rundt på vejene i en forstad til Phoenix, Arizona, som en del af et større forsøg med selvkørende biler.

Nu, lidt over et år senere, er flere af de lokale beboere, der har måtte leve midt i eksperimentet, klar med dommen: De er dybt frustrerede over de selvkørende biler, der er udviklet af Waymo, der er et datterselskab under Alphabet.

Det skriver det amerikanske techmedie The Information, der har talt med en række frustrerede beboere i området.

Ifølge flere af de lokale i Phoenix-forstaden Chandler er de selvkørende biler ofte overforsigtige og kan derfor finde på at lave pludselige opbremsninger. Især et T-kryds i forstaden er en evig kilde for frustration, fortæller beboerne.

»Jeg hader dem,« siger en lokal kvinde om bilerne. Hun fortæller om en konkret oplevelse, hvor hun næsten hamrede op i en af de selvkørende biler, der pludselig stoppede under et højresving.

En anden beboer fortæller, at han ofte føler sig nødsaget til at foretage ulovlige overhalinger af bilerne i det omtalte T-kryds, fordi Waymo-bilerne ofte er ekstremt langsomme til at bevæge sig gennem krydset.

Ifølge en talsperson fra Waymo er bilerne programmeret til at sætte sikkerhed først - og det er derfor, at de ofte stopper op, når de i trafikken møder situationer, som for et menneske kan synes harmløs, men som de selvkørende biler opfatter som en potentiel farlig situation. Eksempelvis et T-kryds.

»Vi lærer hele tiden, men sikkerhed vil altid være vores førsteprioritet,« udtaler talspersonen fra Waymo.

Waymo blev født som et projekt for selvkørende biler under Google i slutningen af 00'erne, men blev i 2016 udskilt fra Google under navnet Waymo.