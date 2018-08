Danske Svineproducenter: »Antibiotikafrit svinekød sender dårlige signaler«

Foreningen for danske svineproducenter er oppe i det røde felt efter, at Danish Crown og Salling Group lancerede antibiotikafrit svinekød. Formanden mener lanceringen af det nye kød er »helt ude i hampen«.

Torben Hauskov, formand for Danske Svineproducenter, lægger ikke skjul på, hvad han mener om Danish Crown og Salling Groups lancering af antibiotikafrit svinekød: Han er både vred og skuffet.

»Danish Crown og Salling Group benytter sig af folkeforførelse baseret på tykke løgne i deres lancering af OUA-kødets debut i danske Netto-butikker. Forbruget af antibiotika til danske grise i forhold til produktionens størrelse er et af de laveste i verden, viser internationale opgørelser gang på gang, derfor er det rent ud sagt noget svineri at påstå det modsatte,« siger formanden i en pressemeddelelse.

Fakta om Danish Crowns OUA-svinekød De såkaldte OUA-grise er opdrættet uden brug af antibiotikabehandling.



Konventionelle grise kan være behandlet med antibiotika for eksempelvis at bekæmpe en sygdom under opdrættet. Det vil dog være ude af grisen ved slagtning, og der er ingen former for medicinrester i grisene i dag.



Opdræt uden brug af antibiotika mindsker risikoen for at både mennesker og dyr bliver resistente overfor medicinen.



Opdræt af svinekød uden brug af antibiotika kræver, at landmanden fokuserer endnu mere på hygiejnen i staldene samt helbredet hos den enkelte gris.



Danish Crown har i flere år arbejdet med OUA til eksport, men det er første gang, at det introduceres til det danske marked.



Reaktionen kommer efter, at kødproducenten i et samarbejde med Salling Group lancerede det såkaldte OUA-svinekød i samtlige Netto-butikker fra uge 35.

»Vi har valgt at intensivere vores satsning på ansvarlighed. Det er muligt at lave de her initiativer, fordi vi er en god forretning, og derfor er det en fornøjelse at kunne støtte en stor dansk virksomhed og være med til at tilbyde kunderne dansk OUA-svinekød,« sagde Per Bank, direktør i Salling Group, på det pressemøde, hvor de to virksomheder løftede sløret for det nye samarbejde.

Det nye svinekød adskiller sig fra det konventionelle ved, at der ikke er brugt antibiotika under fremstillingen, og det skal erstatte det konventionelle svinekød i Nettos knap 500 butikker.

Men ifølge Torben Hauskov er det »helt ude i hampen«, når Salling Group præsenterer de to virksomheders samarbejde som en investering i folkesundheden.

»Efterspørgslen kan muligvis blive øget ved lanceringen af OUA-kød i Netto, men jeg synes, det er et dårligt signal sende, at en specialproduktion, der koster mere at fremstille, sælges til samme pris som det konventionelle kød. Med den strategi kan jeg frygte, at den lille merpris, som danske svineproducenter i dag får for OUA-grise dermed reduceres yderligere eller måske endda helt bortfalder,« siger formanden i pressemeddelelsen.

Han mener, at lanceringen af det nye svinekød sker på et falsk grundlag, og at Danish Crown undsiger sine ejere ved måden, som OUA-kødet lanceres på.

Den påstand er kødproducenten dog ikke enig i.

»Vi har været bevidste om, at der er behov for en meget skarp stillingtagen for at komme tydeligt igennem med budskabet. Vi er meget bevidste om, at vores andelshavere gør, hvad de kan, for at begrænse forbruget af antibiotika, men vi ved også, at en del danske forbrugere har fravalgt grisekød efter den hidsige debat om resistens, og dem vil vi gerne vinde tilbage,« skriver kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen i selskabets nyhedsbrev.



Prisen for det nye svinekød vil være uændret for forbrugerne.

På sigt ønsker Salling Group at udvide det antibiotikafrie svinekød til fondens øvrige butikker, Bilka og Føtex, og forventer et salg på over 100 mio. kr. alene i Nettos butikker.