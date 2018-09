Lars Larsen taber millioner på golfresort: Nu tager sønnen over

Himmerland Golf & Spa Resorts mangeårige direktør er blevet udskiftet med Lars Larsens søn Jacob Brunsborg.

Lars Larsens tabsgivende golfsatsning Himmerland Golf & Spa Resort har sagt farvel til sin mangeårige direktør Claus Birk Larsen.

I stedet er Lars Larsens søn Jacob Brunsborg blevet indsat som direktør for golfresortet. Det bekræfter Rune Jungberg Pedersen, kommunikationsdirektør i Jysk, der er ejet af Lars Larsen.

»Det er rigtigt nok, at der netop er foretaget et direktørskifte på Himmerland Golf & Spa Resort. Claus (Birk Larsen, red.) har været der i mange år, og nu har man efter aftale valgt at stoppe samarbejdet. Jacob (Brunsborg, red.) tager så over midlertidigt, indtil en permanent afløser er fundet,« siger han til Finans.

Men er direktørskiftet sket pludseligt?

»Det er sket efter gensidig aftale. Der er intet dramatisk i det,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Claus Birk Larsen.

Claus Birk Larsen spillede en større rolle i at gøre Himmerland Golf & Spa Resort klar til at være vært for Europatour-turneringen Made in Denmark, som i sine første fire udgaver blev spillet på den nordjyske bane.

Lars Larsen har været eneejer af Himmerland Golf & Spa Resort siden 2007 og har gennem årene investeret et trecifret millionbeløb i at renovere resortet.

Men trods den store investering og Made in Denmark-turneringen er det endnu ikke lykkedes at gøre Himmerland Golf & Spa Resort til en overskudsforretning.

Det har ellers været ambitionen i en årrække, har Lars Larsen adskillige gange fortalt.

»Jeg er købmand, og jeg vil have det til at give overskud. Som sagt så får jeg det også til det. Jeg kan leve med et underskud. Det har jeg gjort i 20 år, så kan jeg vel også et år mere eller mindre. Vi er på rette vej,« sagde han i 2016 til Finans.

Udtalelsen kom efter et underskud på 8,5 mio. kr. for resortet, som de seneste fem regnskabsår har givet et samlet underskud på mere end 160 mio. kr.

Den femte udgave af Made in Denmark blev spillet i sidste uge i Silkeborg. Det var første gang, at turneringen blev afviklet væk fra Himmerland Golf & Spa Resort.

I 2019 vender turneringen dog tilbage til det nordjyske resort.