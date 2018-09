Efter tre nederlag på stribe: Hård kritik af vagthund

Konkurrencemyndighederne har lidt tre store nederlag de seneste måneder. Nu kritiserer en række iagttagere styrelsen for at have forfulgt sager uden det rette grundlag.

Tre opsigtsvækkende nederlag på stribe får nu respekterede brancheaktører til at kritisere konkurrencemyndighederne for at have forfulgt sager, som ikke holdt i retten.

»Det er ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgave at være populær, men fra en stribe klienter har der været rejst kritik af, at styrelsen har forfulgt sager, som ikke havde det rette grundlag,« siger advokat Martin André Dittmer, ekspert i konkurrenceret og managing partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.



Industriens interesseorganisation, DI, understreger, at det har store økonomiske konsekvenser for virksomheder, hvis de havner i konkurrencesager. Derfor skal myndighedernes vurderinger helst holde vand.

Men de seneste måneder har myndighederne altså ganske usædvanligt tabt tre højprofilerede sager.

Først tabte styrelsen den såkaldte Ørsted-sag ved Vestre Landsret i maj og måtte dernæst tage imod velrettede slag i Sø- og Handelsretten i en sag mod et konsortium af vejstribefirmaer. Og i fredags valgte styrelsen så - efter et vink med en vognstang fra EU-domstolen i maj - at droppe en sag om, der handlede, hvorvidt to revisionshuse, EY og KPMG, havde overtrådt fusionsreglerne.

»Det begynder at ligne et annus horribilis for Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen,« siger lektor Christian Bergqvist fra Københavns Universitet.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen understreger vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen, at man læser afgørelserne grundigt for at se, om styrelsen har lagt snittet rigtigt.

»Det gør vi hver eneste gang, uanset om vi taber eller vinder,« siger hun.

Dansk Folkeparti vil nu bede erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) om evaluere konkurrencemyndighedernes arbejde.

Konkurrencemyndighederne har anket både vejstribesagen og Ørsted-sagen til Højesteret.