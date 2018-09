Nike storsælger efter kampagne med udstødt stjerne

Det har ført til et øget salg og en stigende aktiekurs, at Nike for nylig annoncerede et samarbejde med den udstødte NFL-stjerne Colin Kaepernick.

Donald Trump afskyr ham, NFL-klubberne tør ikke røre ham, og for nylig var hans ansigt skyld i, at de sociale medier rasede over i hadefulde hashtags og afbrændte Nike-produkter.

Den udstødte NFL-quarterback Colin Kaepernick deler i den grad vandene. Det er den seneste uge blevet tydeliggjort, efter at Nike fejrede 30 år med sloganet ”Just Do It” ved at lancere en større kampagne med Colin Kaepernick som frontfigur.

Ifølge både Marketwatch og BBC har kampagnen fået salget hos Nike til at ryge i vejret.

Fra søndag i den store amerikanske Labor Day-weekend og to dage frem steg det digitale hos Nike med 31 pct.

Til sammenligning var stigningen i fjor 17 pct., viser tallene, som stammer fra researchvirksomheden Edison Trends.

»Der var spekulation om, at kampagnen (med Nike og Kaepernick, red.) ville føre til et dyk i salget, men vores data over den seneste uge støtter ikke den teori,« siger Hetal Pandya, medstifter af Edison Trends, til Marketwatch.

Da kampagnen blev annonceret, dykkede Nike-aktien med 3,16 pct., ligesom personer begyndte at lægge afbrændte Nike-produkter op på de sociale medier.

Siden har aktiekursen været flyvende, og det kulminerede foreløbigt med en kursstigning på 2,24 pct. mandag.

Andre spillere fulgte trop i det, der var en protest mod Donald Trump og tingenes tilstand i USA med raceproblemer og politivold.

Det gjorde naturligvis Donald Trump vred. Han mente, at NFL-spillerne disrespekterede det amerikanske flag, og samtidig krævede han dem fyret.

Kaepernick blev i 2017 løst fra sin kontrakt med San Francisco 49’ers, og siden er det ikke lykkedes ham at finde et job i NFL. Det til trods for, at han spillede San Francisco 49’ers frem til deres første Super Bowl i 20 år tilbage i 2013.

Kaepernick indsendte i november 2017 en officiel klage til domstolene over, at NFL-ejerne ifølge ham samarbejdede om at holde ham ude af den amerikanske fodboldliga.

Klagen er endnu ikke færdigbehandlet.