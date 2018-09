Thomas Kirk Kristiansens private selskab Great Northern blev for et år siden politianmeldt. Efter et års efterforskning er sagen nu røget videre til bagmandspolitiet.

Har Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen og hans private selskab Great Northern A/S stjålet erhvervshemmeligheder fra en konkurrent?

Det skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale bagmandspolitiet, nu til at undersøge.

Bagmandspolitiet har overtaget den politianmeldelse, som det seneste år har ligget hos Sydøstjyllands Politi om mulig industrispionage foretaget af Great Northern og Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi Invest.

Det bekræfter politiinspektør fra bagmandspolitiet, Thomas Anderskov.

»Der er intet unormalt i denne praksis, idet vi lejlighedsvis understøtter politikredsenes arbejde eller bistår med et nærmere juridisk og efterforskningsmæssigt blik på forskellige sager. Denne sag er med andre ord fortsat under efterforskning,« skriver han i en mail til Finans.

Hele sagsbehandlingen ligger nu hos bagmandspolitiet, oplyser Thomas Anderskov.

Det er folkene bag højhusprojektet H.C. Andersen Adventure Tower i København, der i sommeren 2017 politianmeldte Thomas Kirk Kristiansens Great Northern og Kirkbi Invest.

De to højhusprojekter H.C. Andersen Adventure Tower Projektet udgøres af et tårn på 280 meter med observationsplatform, restaurant og sky bar

Hertil kommer en omkringliggende forlystelsespark, en offentlig park, et metroprojekt og almene boliger til unge og studerende

Det hele skal ligge i Københavns Nordhavn

Byggeriet vil i alt fylde 127.500 kvadratmeter

Prisen er 6,5 mia. kr. for projektet Northern Tower Består af to højhuse på henholdsvis 330 og 190 meter, herunder en base på 140.000 kvadratmeter

Kan desuden indeholde en metrostation og et indkøbscenter

Skal også ligge i Københavns Nordhavn

Byggeriet vil i alt fylde 283.000 kvadratmeter

Prisen er ukendt Begge projekter er i strid med den gældende lokalplan for området. Derfor skal Københavns Kommune ændre lokalplanen, før nogle af projekterne kan blive til noget. Kilde: Københavns Kommune

H.C. Andersen Adventure Tower-projektet mener, at Great Northern har brugt fortrolig viden til at byde ind over for Københavns Kommune med et konkurrerende og plagieret højhusprojekt i samme område.

Kurt Immanuel Pedersen, adm. direktør i H.C. Andersen Adventure Tower-projektet, er blevet orienteret om, at politianmeldelsen nu er endt hos bagmandspolitiet.

»Det er jeg fuldstændig tryg ved,« siger han til Finans, uden at ville komme med yderligere kommentarer.

Kurt Immanuel Pedersen drøftede for nogle år siden sit højhusprojekt med Kirkbi Invest, der overvejede at investere i projektet. Dengang underskrev parterne en fortrolighedsaftale og holdt i 2017 et møde, hvor H.C. Andersen Adventure Tower fremlagde detajler om projektet.

Inden da havde Kirkbi ansat en tidligere nøglemedarbejder fra H.C. Andersen Adventure Tower. Samtidig var Thomas Kirk Kristiansens private selskab Great Northern gået i dialog med Københavns Kommune om et konkurrerende højhusprojekt i det samme område af Nordhavn i København.

Jesper Schmitz, bestyrelsesformand i Great Northern, stod for dialogen med Københavns Kommune og gør det stadig. Han gør det klart, at det konkurrende højhusprojekt er hans private projekt, og at det hverken har noget med Great Northern eller Kirkbi Invest at gøre.

»Det er kun godt, at der sker fremdrift i sagen, og vi ser frem til at få bagmandspolitiets ord for, at de her beskyldninger er ganske grundløse, så vi kan komme videre. Vi foretrækker at fastholde det positive og langsigtede fokus på at gøre vores projekt endnu bedre i stedet for at bruge tid på konspirationsteorier og personangreb,« skriver han i en mail til Finans.

Jesper Schmitz har ifølge Børsen tidligere kaldt sit projekt for Great Northern Tower i sine henvendelser til Københavns Kommune.

Samtidig underskrev han henvendelserne som adm. direktør i Great Northern. Senere er både projektet blevet omdøbt til Northern Tower, og Jesper Schmitz er blevet bestyrelsesformand i Thomas Kirk Kristiansens Great Northern-selskab.