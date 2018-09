Navnet er Little Baby Bum. Du kender den sikkert ikke, men kanalen er YouTubes niendestørste, og nu er den blevet solgt i en stor handel.

Det kan betale sig at starte sin egen YouTube-kanal, hvis man får ligeså meget succes som kanalen Little Baby Bum. Med sammenlagt over 17,5 mia. visninger findes der kun otte kanaler på YouTube, der er større. Og nu er Little Baby Bum solgt for et beløb mellem 6 og 8,5 mio. pund, svarende til 50-70 mia. kr. Det skønner Goat Agency, et marketingfirma specialiseret i influenter på sociale medier ifølge Bloomberg, da de officielle salgstal er fortrolige.

Little Baby Bum publicerer videoer med børnesange ledsaget af animationsfilm, så travle forældre kan få en pause, mens deres børn bliver underholdt. Kanalen er blevet købt af et agentur ved navn Moonbug, startet af bl.a. Rene Rechtman, der tidligere har arbejdet for Walt Disney Co., skriver Bloomberg.

Rechtman har også tidligere været en del af en stor YouTube-transaktion, da Makers Studio blev opkøbt af Disney for mere end 650 mio. dollars, svarende til over 4,15 mia. kr.

Ifølge medstifter af Little Baby Bum Derek Holder var Moonbug den højestbydende af fem potentielle købere, da Little Baby Bum skulle sælges.

Særligt en af Little Baby Bums videoer har opnået et svimlende højt antal visninger: En video med børnesange, som har en længde på 54 minutter er den 20. mest sete i Youtubes historie med mere end 2,1 mia. visninger.

Little Baby Bum skiftede officielt ejer d. 10. juli i år. YouTube-kanalen blev startet i 2011 af parret Derek og Cannis Holder, som bor i London. Moonbug planlægger nu at producere traditionelt tv med Little Baby Bum, ligesom salgsaftalen forbyder Holder-parret at producere børneunderholdning i fremtiden.