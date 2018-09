Spareplan gør DR mere jysk - hovedstaden står til kæmpe nedskæringer

Selv om DR bliver slankere med den nye spareplan, vil der fortsat være masser af fedt på DR i provinsen. Flere redaktioner skal udflyttes til Aarhus og Aalborg.

De politiske visioner om, at mere af DR skal udflyttes fra København til provinsen, fortsætter i den nye public service kontrakt, som regeringen og DF har indgået med DR.

I DR’s spareplan vil mediehuset fyre 375-400 medarbejdere og spare 420 mio. kr. årligt frem mod 2021. Men DR’s regionale dækning forankret i P4 bliver friholdt, ligesom flere redaktioner skal flyttes fra DR-byen i København til Aarhus og Aalborg.

DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, fortæller, at 87 pct. af besparelserne vil ramme København, mens de resterende 13 pct. vil ramme uden for København.

»I public service kontrakten er der et krav om, at DR skal styrke dækningen i vores distrikter uden for hovedstaden, og det er vores fordeling af besparelser også udtryk for,« siger hun på et pressemøde.

Hvis man ser på det samlede billede, vil vi styrke dækningen og tilstedeværelsen uden for hovedstaden Maria Rørbye Rønn, Generaldirektør i DR.

Maria Rørbye Rønn fortæller desuden, at DR - midt i sparetiderne - vil etablere en ny indlandsredaktion i Aarhus. DR i Aarhus bliver dog ikke fredet, da ledelsen vil spare forholdsvis meget på sporten og livsstil, som begge har hjemsted i Aarhus.



»Selvfølgelig går det hårdt ud over de to redaktioner, som er placeret i Aarhus. Men hvis man ser på det samlede billede, vil vi styrke dækningen og tilstedeværelsen uden for hovedstaden,« siger Maria Rørbye Rønn.

Selv om der var udsigt til massive sparekrav på DR, valgte DR-toppen at flytte Sporten og Vejret til Aarhus den 1. januar 2018. En omstrukturering, som har kostet tæt på 100 mio. kr.

Kravet om, at DR’s tilstedeværelse i provinsen ikke lider skade, har været et stort ønske fra Dansk Folkeparti under medieforhandlingerne. På samme måde fik DF friholdt TV2’s regioner for besparelser, hvilket partiet medieordfører Morten Marinus kaldte for en »stor sejr«.

Det bliver sværere at levere indhold til alle danskere. Maria Rørbye Rønn, Generaldirektør i DR.

Men opprioriteringen af regionalstof betyder også, at det går endnu hårdere ud over andre områder i DR, pointerer Maria Rørbye Rønn.

»Når man vælger at etablere nye ting i en spareplan, er der steder, man må spare ekstra hårdt - bl.a. på fiktion, underholdning og livsstil« siger hun og slår samtidig fast, at danskerne vil mærke de politiske sparekrav på DR:

»Det bliver sværere at levere indhold til alle danskere. Den forventningsafstemning må vi have med befolkningen efter det her sparekrav.«

Denne første sparerunde vil skære 17 pct. på DR’s administration og støttefunktioner og 10 pct. på indhold.