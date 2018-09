Jesper Buch og Just Eat-stiftere er klar til at sælge ny madkomet

Just Eat-konkurrenten Hungry går på jagt efter penge, så man kan satse stort i udlandet.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Just Eat-konkurrenten Hungry går nu på pengejagt for at skrue aggressivt op for væksten.

Ifølge Finans’ oplysninger har Hungry - der gør det muligt at bestille takeaway fra flere tusinde restauranter - hyret Nordeas corporate finance-afdeling til at finde en investor.

Hungry, der øgede bruttoresultatet herhjemme 43 pct. i fjor, ønsker ifølge Finans’ oplysninger at skaffe penge til at satse offensivt i udlandet.

Selskabet tjente omkring 4 mio. kr. i Danmark sidste år, men ønsket er at bruge endnu flere penge på markedsføring og rulle konceptet yderligere ud i udlandet.

Ifølge Finans’ oplysninger er selskabet, der bl.a. har Just Eat-stifter Jesper Buch såvel som JP/Politikens Hus i ejerkredsen, åben over for at sælge en bestemmende indflydelse i selskabet, men ledelsen ønsker fortsat at stå i spidsen for Hungry.

Selskabet er stiftet af tidligere Just Eat-direktør Morten Larsen, der sidste år havde held med at få den tyske storspiller på markedet, Deliveryhero, med som investor.

Under Larsens ledelse er det lykkedes for selskabet at vokse uden at lave de store underskud og samtidig tilkæmpe sig en solid position herhjemme, men forretningsområdet og modellen handler i høj grad om skala, og derfor er vækst vigtigere end indtjening.

Hverken Nordea eller Morten Larsen vil kommentere et salg. Jesper Buch, der ikke sidder i bestyrelsen, henviser til direktøren og siger, at han ikke er involveret i den daglige drift.

»Jeg har ikke rørt en finger,« siger Buch, der stiftede Just Eat og ansatte Morten Larsen som direktør. Efter Jesper Buch solgte Just Eat og Larsen stoppede, stiftede sidstnævnte Hungry og inviterede Jesper Buch med ombord.

Fakta: Hungry Group Hungry Group Hungry Group blev stiftet i slutningen af 2012 af Morten Larsen, der tidligere har været direktør for Just Eat.

Det danske driftsselskab åbnede i marts 2013 og havde for første gang overskud i regnskabsåret 2015.

I første halvdel af 2015 var Hungry Group klar til det irske marked og lidt senere samme år til Holland.

Selskabet, der har hovedkontor i Risskov i Aarhus, beskæftiger omkring 60 ansatte fordelt over selskaberne i Danmark, Irland og Holland.

Hungry Group samarbejder med mere end 4.300 takeaway-restauranter fordelt på de tre lande.

Selskabet tjener sine penge på at tage kommission, når man bestiller mad gennem portalen.

Det er den kendte iværksætter, der bl.a. gør sig i DR’s succesfulde serie Løvens Hule, glad for.

»Det går skidegodt. Hvis han siger, at der skal penge ind, så bøjer jeg mig bare. Det er hans fortjeneste og hans forretning. Jeg synes bare, det er fantastisk er være med på den rejse,« siger Jesper Buch:

»Det ser ud til at blive en økonomisk rigtig fin forretning for mig. Så må vi se, hvor det bærer hen.«

Hungry har brugt de penge, man har tjent i Danmark, til at vokse i bl.a. Holland og Irland, men flere penge vil gøre det muligt at skrue op for tempoet og sikre sig den skala, der skal til for at skabe en indtjening, der for alvor er sjov.

Det er imidlertid nogle store konkurrenter, selskabet er oppe imod.

Just Eat har en markedsværdi på 4,8 mia. pund, mens DeliveryHero er 8,1 mia. euro værd, viser data fra Interactive Brokers.

Det svarer til henholdsvis 7 og 13 gange omsætningen og afspejler markedets forventning om, at branchevinderen - eller vinderne - på et tidspunkt kommer til at skovle penge ind på at være bindeled mellem magelige mennesker og deres foretrukne takeaway-steder.

Spørgsmålet er så, hvor mange spillere der er plads til. Indtil videre er det lykkedes Hungry at blive en solid nr. 2 herhjemme efter Just Eat ved bl.a. at være billigere for restaurenterne, men også finske Wolt har gjort sin entre på det danske marked.

DeliveryHero betalte sidste år 30 mio. kr. for 25 pct. af Hungry.