Janni Nielsen blev fyret, fordi hun ikke ville melde sig ind i 3F. Det er ulovligt, men alligevel dukker der jævnligt lignende sager op i Danmark, fortæller flere kilder. Hverken virksomheden eller 3F vil kommentere Jannis sag.

Ansatte på danske virksomheder bliver fortsat tvunget til at melde sig ind i bestemte fagforeninger.

Det viser en sag fra kartonnagevirksomheden Peterson Packaging i Randers, hvor Janni Nielsen i januar i år blev fyret, fordi hun trods pres fra virksomhedens tillidsmand og hendes chef nægtede at melde sig ind i fagforeningen 3F.

Eksemplet er ikke enestående, og det foregår stadig i dagens Danmark, selvom Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for 12 år siden slog fast, at den praksis er ulovlig, påpeger landets gule fagforeninger.

»Jeg synes ikke, de skulle have lov at slippe, uden at det bliver offentliggjort, for vi har frit fagforeningsvalg,« siger Janni Nielsen som begrundelse for, at hun har valgt at stå frem.

Hun har båndoptagelser af sin tidligere chef, hvoraf det fremgår, at hun vil blive fyret, hvis ikke hun melder sig ind i 3F.

Officielt blev Janni Nielsens fyring begrundet med en »omstrukturering«, selvom hun var den eneste ud af mere end 120 ansatte, der blev fyret.

»Vi må ikke gå ud og fyre for det (fagforeningsforhold, red.), men ved nærmeste lejlighed, hvor der skal nogen ud, så står du på affyringsrampe 1,« siger chefen bl.a. på optagelsen.

»Det kan man komme uden om på mange måder […] Jeg får bare til opgave at finde en eller anden dårlig undskyldning for at komme af med dig.«

Virksomheder skal ikke blande sig i, hvor eller hvordan medarbejderne er organiserede. Christoffer Skov, underdirektør i DI

Fagforeningen Krifa, hvor Janni Nielsen var medlem, oplyser, at de håndterer ca. 10 sager om fagforeningspres om måneden. Formand Søren Fibiger Olesen er rystet over, at den slags sager stadig forekommer.

»Det er uanstændigt og umenneskeligt, at man udsætter folk for den slags. Vi tror, at vi har en fagforeningsfrihed, men den er åbenbart kun pseudo i forhold til det, der foregår,« siger han.

Han påpeger desuden, at virksomheden har ansvaret for at skabe et ordenligt psykisk arbejdsmiljø.

Peterson Packaging ønsker ikke at kommentere sagen. I stedet henviser virksomheden til brancheorganisationen DI, der har håndteret den voldgiftsag, som kører som følge af forløbet.

Underdirektør Christoffer Skov ønsker ikke at kommentere den pågældende sag, men hans principielle holdning er klar.

»Virksomheder skal ikke blande sig i, hvor eller hvordan medarbejderne er organiserede. Vores holdning er, at det er op til den enkelte ansatte at vælge, om og i givet fald hvilket forbund man vil være medlem af,« siger han.

Det er uanstændigt og umenneskeligt, at man udsætter folk for den slags. Søren Fibiger Olesen, formand i Krifa

Hos landets største fagforening, 3F, ønsker forbundssekretær Henning Overgaard ikke at forholde sig til Janni Nielsens sag, men han fastslår, at gældende lov skal respekteres.

»Vores tillidsrepræsentanter argumenterer naturligvis for, at kollegerne melder sig ind i 3F, som har sikret medarbejderne fair løn- og arbejdsvilkår på en virksomhed. 3F-medlemmer kan i den forbindelse godt have den oplevelse, at det er usolidarisk, når andre ikke vil være medlem og betale til det fællesskab, som bruger ressourcer på at forhandle vilkårene,« siger han.

Arbejdsmarkedsprofessor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, vurderer, at danske virksomheder og fagforeninger har rettet ind.

»Retstilstanden er klar, og der er selvfølgelig noget, som organisationerne retter ind efter. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at der ikke stadig kan være traditioner og normer visser steder, men LO-fagbevægelsen har for længst erkendt, at medlemskab selvfølgelig skal være et positivt tilvalg.«