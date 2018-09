Ifølge brandingekspert Henrik Byager er fødevareskandalen i Domino's Pizza ødelæggende for både kædens brand og salg.

Pizzaer med gammelt kød, snyd med datomærkninger og bokse med fødevarer, som ingen medarbejdere kender den præcise holdbarhedsdato på.

Det billede tegnede TV2-programmet Operation X torsdag af pizzakæden Domino’s Pizza. Afsløringerne kom efter, at tv-stationen i en længere periode har haft en muldvarp i flere af kædens danske butikker.

Kort om pizzakæden Domino’s Pizza er en amerikanskbaseret pizzakæde, der specialiserer sig i fremstilling og udbringning af pizzaer

På verdensplan har kæden 9.100 restauranter fordelt i 64 lande

Herhjemme er der i øjeblikket 32 Domino’s-restauranter

Målet er 100 restauranter i Danmark

Herhjemme står Domino’s Pizza Scandinavia bag pizzakæden

I det seneste regnskab for 2016/2017 voksede kædens omsætning med 26 pct. til 91,6 mio. kr.

Det var fjerde år i træk med en voksende omsætning på mere end 25 pct.

Hver dag sælger kæden mere end 1 mio. pizzaer på verdensplan

I alt har Domino’s Pizza over 15.000 ansatte



Ifølge TV2 har medarbejdere flere gange fusket med datomærkninger ved at erstatte den oprindelige holdbarhedsdato med en dato længere fremme. På den måde risikerer gamle fødevarer at ende på kædens pizzaer, og derved kan virksomheden holde omkostningerne nede.

Brandingekspert Henrik Byager vurderer, at afsløringerne får alvorlige konsekvenser for kæden.

»Det svært at forestille sig noget værre end de oplysninger, der er kommet frem. Skandalen er et grundlæggende brud på forbrugernes tillid, og det er ødelæggende afsløringer, som kommer til at være meget dyre for virksomheden,« siger han.

Domino’s Pizza er verdens største pizzakæde med 9.100 restauranter på verdensplan. Den har de seneste år haft stor succes i Danmark, hvor Domino’s-restauranter er skudt op flere steder på landkortet.

Men ifølge Henrik Byager sætter skandalen i øjeblikket en stopper for antallet af solgte pizzaer på det danske marked.

»Domino’s vil med 100 pct. sikkerhed miste kunder på afsløringerne. Alle, der har set eller hørt TV2-programmet og skal bestille en pizza i weekenden eller i løbet af det næste stykke tid, vil sikkert vælge noget andet. Netop fordi det er noget, vi propper i munden, er der et enormt behov for, at kæden genopbygger den basale tillid, førend danskerne køber pizza fra kæden igen,« siger Henrik Byager.

Han mener, at det bliver meget svært for virksomheden, fordi den først i de seneste år er begyndt at etablere sig på det danske marked.

»Domino’s er en mellemstor virksomhed, som først de senere år er blevet populær i Danmark. Derfor har de heller ikke de samme ressourcer og forbrugerkontakt som større fastfoodkæder. Afsløringerne rammer derfor hårdere, og det kræver, at virksomheden erkender, at den har lavet en kæmpe fejl, som den fremover retter op på,« siger brandingekspert Henrik Byager.

Adm. direktør i Domino’s Danmark, Carsten Falk, ønsker ifølge TV2 ikke at kommentere på tv-stationens materiale.

»Vi vil for fuldstændighedens skyld bemærke, at vi gennem årene - og vi har solgt et syvcifret antal pizzaer i Danmark - ikke har registret én eneste forbrugerklager om dokumenterbar sundhedsrisiko, hvilket Fødevarestyrelsen efter vores oplysninger heller ikke har,« skriver han på virksomhedens hjemmeside.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Dominos.

På baggrund af Operation X-udsendelsen har kæden fyret de ansvarlige butikschefer i butikkerne, hvor muldvarpen har været indsat.