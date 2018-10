Efter tre ølkrak: Prispres kan udløse konkursbølge blandt bryggerier

På en måned har tre mikrobryggerier måttet lade livet. Det er blot de første i rækken, lyder det fra branchen, som klandrer de store industribryggerier.

Danske mikrobryggere er så hårdt pressede, at det seneste skvulp af konkurser næppe bliver det sidste.

Det frygter en række spillere, efter at bryggerierne Indslev Bryghus, Stevns Bryggeri og Mylius-Erichsen Bryghus alle tre har kastet håndklædet i ringen i august og september. Mikrobryggernes økonomiske buler skyldes primært de store bryggeriers indtog på markedet for specialøl, påpeger flere brancheaktører.

»Det helt grundlæggende problem er, at industribryggerierne fører sig frem som mikrobryggerier med en helt anden omkostningsstruktur. Der bliver en prissætning, som mikrobryggerierne slet ikke kan hamle op med,« siger Tore Jørgensen, formand for foreningen Det Fri Øl og indehaver af Herslev Bryghus. Hvis markedet ikke bliver gennemskueligt, vil vi se rigtig mange konkurser. Tore Jørgensen, formand for foreningen Det Fri Øl og indehaver af Herslev Bryghus

Det kan være svært for forbrugere at skelne mellem øl brygget af store og små bryggerier, mener Tore Jørgensen, og det har fatale konsekvenser for de små bryggere.

»Hvis markedet ikke bliver gennemskueligt, vil vi se rigtig mange konkurser,« siger han og bakkes op af en række industrikollegaer.

Kigger man på bryggeribranchen over én kam, funkler finanserne heller ikke ligefrem. Bryggerier døjer med markant flere underskud og negative egenkapitaler end den gennemsnitlige danske virksomhed, viser Kaj Glochaus opslag i regnskabstallene.

Han er partner og statsautoriseret revisor i revisionskoncernen EY og peger på, at den skarpe stigning i antallet af mikrobryggerier kombineret med skærpet konkurrence fra storbryggerne giver anledning til økonomiske problemer og konkurser. Hvor antallet af bryggerier i 2012 talte 132, er der i dag omkring 200.

»Jeg tror generelt, at det handler om virksomhedernes manglende evne til at håndtere en skalering og dermed også til at imødegå den øgede konkurrence, der er. Hvis man er en ølentusiast og ekstremt god til at brygge øl, er man ikke nødvendigvis den fødte virksomhedsleder,« siger Kaj Glochau.

Anders Busse Rasmussen, som stod i spidsen for det nu krakkede Indslev Bryghus, hvis konkursbo nu er overtaget af Vestfyen, har de seneste to-tre år for alvor mærket Carlsbergs og Royal Unibrews muskler på markedet for specialøl. De har – modsat de små spillere – kræfter til at sikre sig, at deres øl får plads på hylderne i detailkæderne og restaurationerne.

»Når Royal Unibrew alene kommer med fire-fem nye brands i løbet af et par år, og de bruger alle trickene i bogen for at få øllet til at ligne noget af det samme, der kommer fra et lille bryggeri, så gør det en forskel,« siger han.

I Carlsberg afviser man, at de store bryggeriers indtog på markedet for specialøl, der presser de små.

»Jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, at det i perioder er svært at følge med, men det er snarere, fordi markedet løbende er blevet mere og mere udfordret af de mange øl, der hele tiden dukker op, og vi har jo set en eksplosion i antallet af øl og bryggerier i de seneste år,« skriver Simon Fibiger, salgsdirektør for restauranter og barer i Carlsberg Danmark, i en e-mail.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Royal Unibrew.