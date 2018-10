Frantz Longhi giver slip på den designvirksomhed, som han for præcis 10 år siden reddede ud af et konkursbo.

Den danske designvirksomhed Kähler, der er bedst kendt for sine vaser, er blevet solgt. Køberen er et af Danmarks største designhuse Rosendahl Design Group, der i forvejen står bag mærker som Holmegaard, Kay Bojesen og Bjørn Wiinblad.

Rosendahl har købt Kähler for et trecifret millionbeløb, fremgår det af en pressemeddelelse.

»Når man som os drives af at genopdage og udvikle dansk design, så gør det os meget stolte, at vi nu kan føje Kähler til familien - og at vi dermed også kan holde det ikoniske brand på danske hænder,« siger adm. direktør i Rosendahl Design Group, Henrik Rosendahl, i pressemeddelelsen.

Kähler oplyser ikke sin omsætning, men fik i det forskudte regnskabsår 2016/17 et overskud efter skat på 12,9 mio. kr.

Frantz Longhi har ejet størstedelen af Kähler, mens adm. direktør Jesper Holst Schmidt har haft en mindre ejerandel.

Det er præcis 10 år siden, at Frantz Longhi købte Kähler ud af den fallerede ejendomsmatador Steen Gudes fallitbo. Siden har arkitekten fra Aarhus forvandlet ruinerne af det ikoniske designbrand til en international succes.

Kähler er vokset massivt og eksporterer til både Europa, Asien og USA. Samtidig har selskabet åbnet spisesteder og restauranter, der markedsfører Kählers produkter.

»Da jeg købte Kähler for præcis 10 år siden, var det med en ambition om at redde en dansk kulturarv og sikre værdierne til fremtidige generationer. Den mission er nu lykkedes,« udtaler Frantz Longhi og fortsætter:

»Der er stadig et stort uforløst potentiale internationalt, og her tror vi, at Rosendahl Design Group vil have størrelsen og salgskanalerne til at forløse dette potentiale for Kähler samt fortsat at varetage den vigtige kulturarv,« siger Frantz Longhi.

Med opkøbet af Kähler føjer Rosendahl Design Group det niende brand til sin virksomhed. I 2017 kunne selskabet præsentere omsætningsrekord på tværs af sin portefølje, og hvis den udvikling skal fortsætte, kræver det, at man tilpasser sig den hastigt forandrende branche, lyder det.

»Overtagelsen af Kähler gør os samlet set stærkere og større, hvilket er en fordel for hele vores hus. Det er nødvendigt at vi konsoliderer os, hvis vi skal blive ved med at få dansk design ud at leve i fremtiden,« udtaler adm. direktør Henrik Rosendahl.

Frantz Longhi har tidligere forsøgt at afsætte Kähler. Men da salget af bl.a. den hypede Kähler-jubilæumsvase pludselig gik dårligere end ventet, og indtjeningen skuffede, trak en række kapitalfonde, der ellers skulle have overvejet at købe virksomheden, følehornene til sig.

Nu er det så lykkedes for Frantz Longhi at komme af med den designvirksomhed, som han reddede fra ruinerne og siden har tjent store millionbeløb på. De seneste fem regnskabsår har Kähler haft et samlet overskud på 125 mio. kr.

