Byggeboomets vindere hiver den store jackpot hjem

Mens entreprenørerne og rådgiverne langtfra veksler opsvinget i byggesektoren til kolde kontanter, skummer producenterne fløden, viser en ny regnskabsanalyse fra BIQ.

Den helt store gevinst under det buldrende byggeopsving har byggematerialeproducenterne scoret. En ny brancheanalyse fra erhvervsdatabasen BIQ viser, at producenterne, som bl.a. tæller Rockwool og Velux-ejeren, VKR Holding, øger salget, indkasserer markant flere penge og præsterer overskudsgrader på langt over 10 pct.

»Det er højkonjunkturen, der viser sig i de store producenters pæne overskudsgrader,« siger Thomas Frommelt, partner og leder af Deloittes branchegruppe for byggeri.



Sådan har branchen klaret sig De 50 største byggematerialevirksomheder løftede omsætningen med 5,7 pct. samlet set fra 2016 til 2017, mens den samlede medarbejderstab er vokset med 2,1 pct.

De største virksomheder har en gennemsnitlig overskudsgrad på 6,9 pct., men der er store forskelle på overskudsgraderne afhængig af, hvilken slags virksomhed man er. Flere producenter præsterer overskudsgrader på den anden side af 10 pct. helt op til 18 pct., mens grossisterne og byggemarkedernes overskudsgrader ligger under 7 pct.

Byggematerialevirksomhederne klarer sig samlet set markant bedre end de største entreprenører og rådgivere i byggebranchen, som ifølge tidligere analyser fra BIQ har haft tilbagegang på bundlinjen i 2017 og præsterer lavere overskudsgrader. De største rådgivere har en samlet overskudsgrad på 3,8 pct., mens de klassiske entreprenører ligger på 3,9 pct.

De 50 største byggematerialekæmper, som både rummer producenter og forhandlere, løftede deres samlede bundlinje med 37 pct. i 2017. Den største høst hiver producenterne hjem med overskudsgrader, der giver resten af byggebranchen baghjul. Til sammenligning havde entreprenørerne såvel som rådgiverne tilbagegang på bundlinjen og overskudsgrader på under 5 pct. trods vækst i salget.

Også vindueskoncernen Inwido, som bl.a. ejer KPK Døre & Vinduer og Outline Vinduer, har smurt pengemaskinen. Ud over at være hjulpet på vej af byggeopsvinget forklarer Inwido Denmarks adm. direktør, Asger Drewes Jørgensen, fremgangen med en generel forbedring af produktionen.

»Vi har løbende investeret i vores produktionsapparat for at gøre det effektivt ved bl.a. at automatisere nogle led i produktionen, og vi har arbejdet en del med at få strømlinet hele produktionen,« siger han.

Thomas Uhd, direktør for Dansk Byggeris branchefællesskab Dansk Byggeindustri, fortæller, at producenterne generelt har brugt årene under og efter finanskrisen på at se indad og forsøge at skabe en så effektiv produktion som muligt.

De gyldne tider for producenterne med høj aktivitet ser ud til at fortsætte nogle år endnu, vurderer Thomas Uhd.