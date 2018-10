Kendt modedesigner taber strid om kopivarer – igen

Ilse Jacobsen har tabt en ankesag om ophavsretten til hendes kendte gummistøvler.

For to år siden måtte designer og iværksætter Ilse Jacobsen se sig slået i Sø- og Handelsretten, og i denne uge led hun også et nederlag i Vestre Landsret.



Sagen, der igen er gået Ilse Jacobsen imod, handler om, hvorvidt designeren, der også er kendt fra TV-programmet »Løvens Hule«, har ophavsret til designet bag hendes ikoniske gummistøvle.

Samt hvorvidt en kinesisk produceret gummistøvle importeret og solgt af Morsø Skoimport A/S i Skive, har krænket Ilse Jacobsens markedsføringsrettigheder.

»Sagen er interessant for alle der arbejder med produktion og salg af mode- og beklædningsprodukter« udtaler advokat Peder Agger fra Berg Advokater i Haderslev, der førte sagen for Morsø Skoimport A/S.

»Når der er tale om mode – og beklædningsprodukter, skal der fortsat meget til, før en designer kan kræve ophavsret over sit produkt.«



Vestre Landsret har ligesom Sø- og Handelsretten fundet, at gummistøvlen var skabt på basis af en længere designmæssig udviklingsindsats, og at Ilse Jakobsens design var både vellykket og gennemtænkt. Men også, at hun ikke har ophavsret til designet, da gummistøvlen er sammensat af en række allerede kendte designelementer.

Ilse Jacobsen skal efter dommen betale sagens omkostninger på 105.375 kr., der kommer oven i de omkostninger, hun betalte, da sagen kørte i Sø- og Handelsretten på 50.000 kr.

Ilse Jacobsen havde fra sagens begyndelse krævet, at Morsø Sko skulle betale virksomheden IJH (Ilse Jacobsen Hornbæk) 269.200 kr. og Ilse Jacobsen personligt 25.000 kr.

Derudover krævede Ilse Jacobsen, at Morsø Sko fik forbud mod at sælge og markedsføre gummistøvlen, og at alle de gummistøvler, der allerede var produceret, blev destrueret.

Ilse Jacobsen grundlagde Ilse Jacobsen Hornbæk for 25 år siden, og i dag omfatter hendes forretningsimperium også andre aktiviteter, bl.a. inden for mode, blomsterbutikker spa- og skønhedsserier.

I 2016 solgte hun 15 pct. af sit livsværk til Morten Albæk og Brøndby IF’s hovedaktionær, Jan Bech Andersen. Salget indbragte på den gode side af 10 mio. kr.

I 2017 tjente designeren 1 mio. kr., hvilket var det dårligste resultat i næsten et årti.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Ilse Jacobsen.