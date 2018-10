Flere ejerledere end nogensinde før gør klar til at sælge deres virksomhed, og kapitalfondene er rykket op på listen over de købere, flest vil sælge til.

Udsigten til at indkassere en god gevinst sender antallet af ejerledere, der er klar til at sælge firmaet, op i rekordhøjder.

»Jeg tror, at det gør en forskel, at markedet er godt lige nu set fra sælgers side. Virksomheder bliver handlet til meget høje priser,« siger Mikkel Sthyr, partner i revisions- og konsulentvirksomheden PwC.

En analyse fra PwC viser, at 40 pct. af ejerlederne forventer at sælge inden for fem år. For to år siden gjaldt det kun 28 pct.

Hos kapitalfonden Industri Udvikling har adm. direktør Dan Højgaard Jensen oplevet en større interesse fra salgslystne ejerledere.

»Priserne er gode for dem, der sælger. Hvis man har en positiv udvikling bag sig og også kigger ind i nogle positive år fremadrettet, så kan det være et rigtig godt tidspunkt at sælge hele eller dele af sin virksomhed,« siger Dan Højgaard Jensen.

Lige nu får Industri Udvikling 100-200 henvendelser fra ejerledede virksomheder om året. For seks år siden fik kapitalfonden omkring 40-70 henvendelser årligt.

Flest ejerledere ser et salg til en konkurrent eller samarbejdspartner som den mest oplagte mulighed, men som noget nyt ser næstflest et salg til en kapitalfond som den primære mulighed.

»At være ejet af en kapitalfond er over de seneste par år blevet mere accepteret som ejerskabsform. Flere og flere virksomheder har været igennem et kapitalfondsejerskab og kan vise omverdenen, at der ofte er tale om et lykkeligt ægteskab,« siger Henriette Kinnunen, direktør for brancheorganisation for venture- og kapitalfonde DVCA.

PwC tror, at kapitalfondene er kommet mere på radaren, fordi de i højere grad kontakter ejerlederne.