Kapitalfonde svømmer i penge, og prisen på virksomheder er blevet så høje, at fondene i stigende grad handler med hinanden. Det betyder faretruende meget gæld, som kan koste dyrt, lyder advarslen.

Kommende pensionister risikerer en kedelig overraskelse, fordi danske pensionskasser hælder stadig flere penge i kapitalfonde i jagten på høje og stabile afkast.

Alt for mange penge jagter alt for få investeringer, og det har presset prisen på virksomheder op i et niveau, så det vil ramme det fremtidige afkast lyder advarslen.

»Jeg tror, det bliver smertefuldt,« siger amerikanske Dan Rasmussen, der har arbejdet for kapitalfonden Bain Capital, som er medejer af Nets, samt verdens største hedgefond, Bridgewater.

Han har i dag sin egen hedgefond, Verdad Capital, som investerer i børsnoterede aktier og hvis afkast på knap 20 pct. om året de sidste tre år har givet de fleste klø.

»Du kan ikke betale skøre priser og hælde skøre mængder gæld på en forretning og tro, at det er en god idé,« siger han.

Institutionelle investorer har efter finanskrisen skruet massivt op for deres investeringer i såkaldte alternative investeringer som bl.a. kapitalfonde i jagten på afkast.

Kapitalfonde har ifølge Dan Rasmussen historisk leveret markant bedre afkast end det børsnoterede marked fra 1980-2010, men de ingredienser, som gjorde det muligt, er ikke længere til stede. Priserne er blevet for høje, lyder analysen.

Det kan forklare, hvorfor de mest oplagte købere til fondenes selskaber - typisk konkurrenter som kan hente besparelser - i stigende grad takker nej.

52 pct. af de amerikanske virksomheder, som kapitalfonde solgte i årets seks første måneder, er således afhændet til en anden kapitalfond ifølge analysehuset Pitchbook. Det er rekordmange, og tendensen har været stigende i flere år.

»Den ultimative risiko er, at det bliver et pyramidespil, hvor man hele tiden spiller bolden videre, fordi den ene kapitalfond sælger til den næste, og det når et niveau, hvor der ikke er flere købere,« siger Henriette Kinnunen, adm. direktør i kapitalfondenes brancheforening, DVCA.

Hun medgiver, at priserne i øjeblikket er høje. Men hun siger samtidig, at kapitalfondene er helt med på, at de er nødt til at være disciplinerede.

Herhjemme vidner mislykkede salg af bl.a. Leasy, HusCompagniet og Flying Tiger Copenhagen om, at køberne ikke har smidt alle hæmninger.

Ifølge dataudbyderen Preqin har kapitalfondene historisk mange penge at investere for på globalt plan, og herhjemme blev der også rejst rekordmange penge i fjor. Samtidig er der 80 aktive fonde i Danmark mod 50 i 2008.



»Kapitalfondsmarkedet er blevet væsentligt større, og man kan blive bange for, at det begynder at blive for dyrt. Jeg er dybt skeptisk over for, hvad der skulle gøre, at de systematisk vil give højere afkast efter omkostninger end det børsnoterede marked på sigt,« siger Gert Nielsen, partner i pensionsmæglerfirmaet Bedstpension.

Henrik Nøhr Poulsen, chef for aktier og alternative investeringer i PFA Pension, siger, at fondene historisk har gjort det godt i forhold til det børsnoterede marked. Men som investor skal man tage sig i agt.

»Der er nogle ting, som minder om 2007. Fondene er vokset meget i størrelse, der er meget uinvesteret kapital, og vi ser priser, der generelt er øget. Det er vi meget opmærksomme på,« siger han.