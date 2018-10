Landets førende hvidevarekoncern, der har Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen i ejerkredsen, har fået ny topchef.

Danmarks største hvidevarekoncern, Whiteaway Group, har fået ny mand for bordenden.

Den hidtige adm. direktør, Johannes Gadsbøll, der var med til at stifte Whiteaway i 2003, har valgt at stoppe på posten som hvidevarekoncernens topchef.

Det fortæller han til Finans.

»Jeg er utrolig stolt og ydmyg over den virksomhed, vi har fået skabt i Whiteaway Group. Jeg kan kigge tilbage på en årrække og en vækst ud over det sædvanlige. Vi er gået fra at være en lille, marginal spiller til at være førende inden for vores felt, både online og via retail. Jeg er dog kommet frem til, at der andre end mig, som kan flytte koncernen videre på den bedste vis,« siger Johannes Gadsbøll, der nu vil fortsætte som menigt medlem af Whiteaways bestyrelse.

Han afløses på topchefposten af Esben Aabenhus, der har været i Whiteaway siden 2009 og roligt er steget i graderne i koncernen.

Esben Aabenhus har senest været Whiteaway Groups driftsdirektør.

»Jeg har ydmygt takket ja til rollen. Omend en kliché, så er det utroligt store sko at fylde ud. Men jeg er motiveret og har fået megen positiv respons disse dage, som kun understøtter min tro på den helt særlige virksomhed og kultur, som Johannes har bygget op. Det vil jeg gøre alt for at bygge videre på,« siger han.

Whiteaway Group sælger hvidevarer på nettet og gennem sine Skousen-butikker.

I det seneste regnskabsår omsatte koncernen for over 2 mia. kr., men til gengæld faldt indtjeningen til 3 mio. kr. efter opkøbet af den svenske konkurrent Tretti.

Whiteaway Groups ejes hovedsageligt af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen. Men Johannes Gadsbøll og koncernens bestyrelsesformand, Ib Nørholm, har også betydelige ejerandele i Whiteaway.

Whiteaway blev stiftet af Johannes Gadsbøll, hans bror og en fælles ven i 2003 i baglokalet af en køkkenbutik.