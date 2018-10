Drama hos dansk designikon: Direktør fyret fra familiens livsværk

Jacob Jensen Design er presset på økonomien. Derfor har bestyrelsen nu fyret direktøren, der er søn af designvirksomhedens stifter.

Der er bestemt ikke god stemning i ejerkredsen bag det kendte Jacob Jensen Design, der har tabt næsten 40 mio. kr. de seneste fem år.

For mandag aften blev designfirmaets adm. direktør og medejer, Timothy Jacob Jensen, fyret fra sin stilling, mens han befandt sig i Thailand.

Det fortæller Timothy Jacob Jensen, søn af stifter Jacob Jensen, som grundlagde selskabet i 1958 og står bag Margrethe-skålen.

»Jeg fik beskeden kl. 21 i går aftes (mandag aften, red.), og nu er jeg allerede blevet lukket ude af min mailkonti. Jeg har i længere tid sagt, at jeg ville stoppe som direktør i 2019, men allerede nu synes Lars Kolind, at jeg skulle stoppe, uden at jeg har fået en begrundelse,« siger han til Finans.

Erhvervsmanden Lars Kolind ejer Jacob Jensen Design sammen med it-milliardæren Kaare Danielsen og Timothy Jacob Jensen.

De to førstnævnte sidder i designfirmaets bestyrelse, som Timothy Jacob Jensen forlod for en måned siden.

Bestyrelsen valgte mandag at afskedige Timothy Jacob Jensen, forklarer Lars Kolind, der er bestyrelsens formand.

»Timothy (Jacob Jensen, red.) har fået en begrundelse for sin fyring. Den er, at han ikke er den rigtige til at lede foretagendet mere. Der ligger en masse historier til grund for denne beslutning, men dem vil jeg ikke gå i dybden med. Jeg kan dog sige, at der skal meget til, før man træffer en beslutning om at smide en mand ud, som har været i firmaet i mange år og kender det ud og ind,« siger han.

Ifølge Timothy Jacob Jensen begyndte det at gå skævt i Jacob Jensen Design, da Lars Kolind indtrådte i ejerkredsen tilbage i 2011.

»Vi havde en god og sund virksomhed, indtil Lars Kolind kom ind i den. Det er et faktum, at både resultaterne og egenkapitalen er blevet forværret, efter Lars Kolind købte sig ind i virksomheden,« siger den fyrede direktør.

Lars Kolind medgiver, at han som bestyrelsesformand har haft et ansvar for Jacob Jensen Designs udvikling.

»Men det er altså virksomhedens direktør, der skal stå på mål for driften, og der var bare ikke længere opbakning til Timothy som direktør. Når en virksomhed taber mange penge, må der gøres noget. Som medejer og bestyrelsesformand må man beslutte, om man vil støtte virksomheden eller iværksætteren. I dette tilfælde blev det virksomheden, og det er jo altid dramatisk og trist, når det sker,« siger han.

Bestyrelsesmedlemmet Sten T. Davidsen, der er direktør i Lars Kolinds personlige selskaber, er indsat som midlertidig topchef i Jacob Jensen Design, indtil en permanent løsning er på plads.