Bliver Tesla Y med mågevinger?

Tesla vil til marts præsentere sin femte og nyeste bil - Model Y - som ventes klar til levering i 2020.

Tesla mener at have så meget styr på produktionen af Model 3, at bilproducenten snart er klar med sin næste model.

Teslas stifter og topchef Elon Musk fortalte i forbindelse med det seneste kvartalsregnskab, at han har godkendt den endelige prototype for den nye model.

Det bliver en SUV og skal sælges under navnet Model Y. Bilen vil blive præsenteret til marts næste år, ifølge Musk, og produktionen skal være oppe at køre i 2020.

Det er Teslas femte bil efter modellerne S, X, T (Roadster) og 3.

Elon Musk har tidligere antydet, at Model Y kunne få mågevinger som døre, som også kendes fra Model X. Det vil sige to konventionelle døre i front og mågevinger til passagerne på bagsæderne.

Alt tyder også på, at den vil blive en crossover model fra det samme koncept som fra Model 3.

Desuden vil det blive en ”vegansk” bil uden brug af naturlæder overhovedet. Oprindeligt var det ventet, at Model Y skulle præsenteres i år.

Ifølge mediet The Verge skyldes forsinkelsen, at Tesla simpelthen ikke har et sted til at producere modellen endnu.

På den eksisterende fabrik i Freemont i Californien har Tesla rigeligt at gøre med at få produceret nok eksemplarer af sin Model 3. Her foregår en del af produktionen endog i et stort telt.

Og Teslas kommende fabrik i Kina vil først stå klar om nogle år.

Forretningsmæssigt vil det give god mening for Tesla at få en mindre og prisvenlig SUV på gaden. Kunderne i stort set hele verden køber flere og flere SUV’er.

Elon Musk og Tesla har ikke offentliggjort prisen på en Model Y, men har tidligere antydet, at den nok skal prissættes omkring 5000 dollars højere end Model 3. Og Model 3 har pt. en startpris på 45.000 dollars.

Tesla mangler nemlig stadig at producere den helt billige udgave af Model 3, som var blevet lovet til en startpris på 35.000 dollars.