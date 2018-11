Rejsebranchens »Dyne-Larsen« løber med prisen som årets ejerleder

Bjarke Hansen er netop kåret som »Årets Ejerleder 2018«. Med ejerlederen i front og fokus på produktet skiller rejsevirksomheden Primo Tours sig ud i en konkurrencepræget branche, lyder begrundelsen.

På knap ti år har Bjarke Hansen skabt millionforretningen Primo Tours, som hvert år sender op mod 80.000 danskere afsted på ferie. Med sig selv i front for markedsføringen er han som ejer og leder af virksomheden lykkedes med at skabe stabil vækst og opkøbe mindre konkurrenter.

Det gør den 41-årige nordjyde til 2018-vinder af titlen som »Årets Ejerleder«, som hvert år kåres af revisions- og konsulentvirksomheden PwC i samarbejde med Nykredit og Dansk Erhverv.

»Vi er vokset meget mere, end vi havde regnet med, men det har aldrig været målet i sig selv,« siger Bjarke Hansen.

Kort om Primo Tours Bjarke Hansen og Henrik Søndergaard stiftede rejseselskabet Primo Tours i slutningen af 2009

I dag er virksomheden landets femtestørste charterselskab og den største danskejede rejsevirksomhed

Primo Tours har gennem årene opkøbt Århus Charter, Suncharter og senest Beach Tours i 2018

Alene i 2017 solgte Primo Tours, Århus Charter og Suncharter samlet 87.000 rejser

I år forventer selskabet at sende op mod 95.000 danskere på ferie

Ifølge Rejsearrangører i Danmark (RiD) blev der forrige år solgt 1.053.330 charterrejser med afrejse fra Danmark



Alligevel er Primo Tours lykkedes med at skille sig ud i den konkurrenceprægede rejsebranche. I dag er virksomheden landets femtestørste charterselskab, og det har fået en enig jury til at kåre Bjarke Hansen som »Årets Ejerleder 2018«.

»Det er ikke helt forkert at kalde virksomhedslederen for branchens svar på dynekongen Lars Larsen. Virksomheden har en hel unik fortælling om såvel en karismatisk ejerleder og et markedsføringskoncept, som er braget gennem lydmuren i en historisk meget konkurrencepræget branche,« skriver juryen i sin bedømmelse.

Ved at fokusere på kundeservice og produktudvikling har Primo Tours de seneste tre regnskabsår næsten tidoblet sit overskud efter skat.

Siden 2014 har Primo Tours opkøbt rejseselskaberne Århus Charter, Suncharter og Beach Tours, som fortsat drives separat.

Juryens begrundelse Primo Tours er en unik fortælling om en karismatisk ejerleder og et markedsføringskoncept, som er braget gennem lydmuren i en historisk meget konkurrencepræget branche

Bjarke Hansen er autodidakt, fandenivoldsk og en trendsætter for store dele af branchen

Juryen mener ikke, at det er helt forkert at kalde virksomhedslederen for branchens svar på dynekongen Lars Larsen

»Årets Ejerleder 2018« kåres af revisions- og konsulentvirksomheden PwC i samarbejde med Nykredit og Dansk Erhverv. Juryen begrunder valget af Bjarke Hansen som årets ejerleder i Vestjylland med:

Men trods juryens rosende ord erkender Bjarke Hansen, at han ikke alene står for den succes, som Primo Tours har oplevet.

»Jeg tror ikke på, at vores virksomhed er mere værd end medarbejderne. Derfor er det min vigtigste opgave at samle de rigtige folk og sørge for, at de trives og bliver udfordret. Det er ikke mig, som har skabt det miljø. Det er os,« siger ejerlederen.

I dag er Bjarke Hansen blevet synonym med virksomheden, og på bannere og reklame-spots dukker han op med »et godt tilbud« til danskerne.

»Jeg tror på, at en vis del af den danske befolkning værdsætter god og nærværende kundeservice, som vi har i Primo Tours. Men selvfølgelig er jeg bevidst om, at det for nogle gæster ikke har betydning, men det er ikke dem, vi går efter,« siger han.