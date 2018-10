Kæmpeyacht til 1,6 mia. kr. sat på auktion - blev købt for stjålne midler

Siden mandag har man kunnet byde på den opbragte superyacht "Equanimity", som blev stjålet fra den malaysiske investeringsfond 1MDB.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Det er ikke alle og enhver, det er beskåret at få lov til at byde på luksusyachten ”Equanimity”, der tidligere har kostet 250 mio. dollars - godt 1,6 mia. kr.

Eller rettere sagt: Alle kan byde, men det kræver, at man kan stille en mio. dollars som sikkerhed for at få lov til at afgive et bud, skriver CNBC.

”Equanimity” beskrives som en »300 fods-yacht med plads til at huse op til 22 gæster og med et mandskab på 31 medlemmer.«

Blandt de mere eksotiske apteringer indeholder skibet en »imponerende beach club« såvel som et fitnesscenter, swimming pool og selvfølgelig en helipad.

”Equanimity” er sat til salg af Malaysias regering, efter at den angiveligt er blevet købt for stjålne midler af landets tidligere premierminister Najib Razak.

Luksusyachten er en del af de genstande og penge, der blev beslaglagt efter beskyldninger om, at Najib Razak havde stjålet midler fra den statsejede investeringsfond 1Malaysia Development Berhad, 1MDB.

Yachten er derfor sat på auktion for at få nogle af fondens penge tilbage. Auktionen begyndte i mandags, og det er muligt at byde frem til den 28. november.

Auktionen bliver styret af Burgess Yachts fra London. Selskabet er blevet udpeget som auktionshus af Malaysias Højesteret.

»De bydere, der vurderes at være kvalificere købere, skal stille et depositum på en mio. dollars, før de er godkendt til at komme med et bud. Vi er kun interesserede i seriøse bydere,« siger Ong Chee Kwan, der er advokat for 1MDB, til The Straits Times.

”Equanimity” har ligget ankret op i Port Klang tæt på Kuala Lumpur siden august.

»Den juridiske salgsproces vil følge strikse regler, men i bund og grund betyder det, at lukkede bud fra de prækvalificerede bydere skal indgives og vil blive åbnet af The Sheriff of the High Court of Malaya i november/december,« skriver Burgess på sin hjemmeside.