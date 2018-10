Tjente millioner: Dansk modefirma begæret konkurs

Efter 10 års kamp kaster ledelsen i Eva & Claudi håndklædet i ringen.

Det danske modefirma Eva & Claudi, der i årene inden finanskrisen tjente et tocifret millionbeløb, er begæret konkurs. Det skriver branchebladet Tøj.

I en pressemeddelelse forklarer Eva & Claudi, at de økonomiske problemer startede samtidig med finanskrisen i 2008, og at omsætningen siden da er faldet år efter år.

Nu kan det ikke længere løbe rundt, og derfor har modefirmaet begæret sig selv konkurs.

»Det er et ærgerligt tidspunkt at lukke selskabet,« udtaler Art Director for Eva & Claudi, Heidi Lund, ifølge branchebladet Tøj.

»Vores seneste strategi om at gå 100 procent ind på ren webhandel og designe produkter, som forbrugerne efterspørger her og nu, har set ud til at virke. Selskabet har et komplet team af dedikerede, professionelle medarbejdere, som kan drive webshoppen. Men desværre fik de ikke chancen på grund af, at selskabet ikke kan overholde de aftaler, der blev indgået med selskabets tidligere ejer,« fortsætter hun.

Eva & Claudi blev stiftet for mere end 25 år siden af Eva Ingemar og Pia Claudi. I årene op til finanskrisen tjente modefirmaet gode penge med årlige overskud på 4 til 5 mio. kr.

I 2015 solgte stifterne så virksomheden til ægteparret Hans-Kurt Bejer og Lise-Lotte Guldbæk.

På det tidspunkt var Eva & Claudi blevet ramt af underskud, men selvom det seneste årsregnskab for 2017 viste et beskedent plus på 25.000 kr., kan driften ikke længere opretholdes.

Eva & Claudi, der har hovedsæde i Silkeborg, har ellers prøvet adskillige løsninger for at vende udviklingen, bl.a. ved at sænke priserne og flytte produktionen. Men det har ikke været nok, skriver branchebladet Tøj.

Eva & Claudi skriver på sin hjemmeside, at ordrer optaget før konkursen i videst muligt omfang er ekspederet. Det samme gælder returvarer modtaget frem til den 31. oktober 2018.

»Yderligere ekspeditioner kan ikke forventes,« lyder det.

Eva & Claudi har en enkelt butik i Aarhus og sælger derudover sit tøj på nettet og i butikker i både Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz og Storbritannien.