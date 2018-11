Tech-eventyr kan godt starte andre steder i USA end Silicon Valley. Det kan brødrene Ryan og Jared Smith snakke med om. De startede deres tech-virksomhed i familiens kælder i Utah. I dag er den solgt for et stort milliard-beløb.

Det kan måske være svært for Ryan Smith helt at fatte, at hans årsløn sidste år på godt 650.000 kr. i år er vokset til et større antal milliarder. Men det er sandt. Faktisk har han, hans bror og far, ifølge Bloomberg, lige solgt deres techvirksomhed Qualtrics til verdens fjerdestørste softwarefirma, tyske SAP SE, for 52 mia. kr.

Qualtrics har specialiseret sig i software til kunde-surveys og spørgeskemaundersøgelser og har fået storkunder som Microsoft og General Electric i kundefolden.

Sidste år omsatte virksomheden for godt 2,6 mia. kr. og havde en vækst på 40 pct., skriver Bloomberg.

Smith-brødrene er dog ikke kommet sovende til succesen. Sammen med sin tvillingebror Jared startede Ryan Smith virksomheden Qualtrics i forældrenes kælder tilbage i 2002. Begge forældre har doktorgrader og arbejdede på universiteter, og det var netop deres forskerbaggrund, der dannede grundlag for virksomheden.

»Vores regel var, at der ikke er nogen regler - ikke noget manuskript,« har Ryan Smith tidligere udtalt ifølge Bloomberg.

Qualtrics kundeundersøgelser fokuserer på selv de mindste detaljer af kundernes oplevelser for derigennem at skabe så loyale kunder som muligt, ikke m indst fordi kunderne har fået så enorm magt via anmeldelser og referencer på de sociale medier og anmeldersites.

At specielt Ryan Smith havde en iværksætter i maven, viste han allerede efter college, hvor han tog til Sydkorea for at undervise i engelsk. Efter kort tid i landet fandt han ud af, at der måtte være et marked for privat undervisning via mail. Han omdelte omkring 5000 flyers i postkasser og responsen var overvældende.

»Jeg tjente en ordentlig bunke penge. Jeg tænkte: Hey, der må være en smartere måde at gøre det på,« har Ryan Smith udtalt ifølge Bloomberg.

De gode ideer er sidenhen fortsat, og kulminerede altså med salget af Qualtrics til 52 mia. kr.

Da familien ejer 87,6 pct. af aktierne, står brødrene og faren alle tre til en kæmpe fortjeneste.