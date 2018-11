Klaus Riskær Pedersen gør comeback som direktør - har flyttet alle familiens selskaber

For første gang i 10 år kan Klaus Riskær Pedersen formelt kalde sig direktør. Driften af familiens selskaber er nu placeret i udlandet - bl.a. på grund af et dansk retsforbud.

Den kendte danske erhvervsmand og iværksætter Klaus Riskær Pedersen har gjort comeback som direktør og flyttet driften af samtlige familiens selskaber fra Danmark til Storbritannien.

Den 63-årige Klaus Riskær Pedersen står bl.a. bag en smerteklinik, et brødfirma og et cykellygtefirma. De var indtil for få måneder siden ejet af selskabet Reboot ApS, som er ejet af Klaus Riskær Pedersens tre sønner.

Men i løbet af foråret og sommeren blev ejerskabet af firmaerne afviklet og flyttet over i datterselskabet Reboot International Ltd. Et selskab, der holder til i London, og som har Klaus Riskær Pedersen som direktør.

»Indtil nu har jeg udelukkende fungeret som rådgiver på konsulentbasis. Men med mængden af opgaver er det uhensigtsmæssigt at opretholde den løsning. Derfor har vi flyttet al driften af selskaberne til London, og jeg er indtrådt i ledelsen af Reboot International. Det er lettere at samle det i London. Der er vi fri for danske problemstillinger,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Klaus Riskær Pedersen Klaus Riskær Pedersen er født den 24. april 1955 1978: Stiftede Aktieanalyseinstituttet Børsinformation 1979: Stiftede investeringsselskabet Krepco 1984: Etablerede tv-stationen Kanal 2 1986: Overtog det børsnoterede investeringsselskab Accumulator Invest 1989: Blev valgt ind i Europaparlamentet for Venstre 1990: Købte De Bergske Blade 1992: Krepco og Accumulator Invest gik ned, og han gik selv personligt konkurs 1995: Etablerede Cybercity 2000: Idømt to et halvt års betinget fængsel for bl.a. bedrageri for forhold i Accumulator Invest og Krepco 2000: Cybercity solgt til amerikanske kapitalfond 2003: Fik tre års betinget fængselsdom i Frankrig for at have tømt ejendomsselskab 2003: Stiftede Copygene 2008: Fik seks års fængsel for bedrageri ifm salget af Cybercity 2010: Blev erklæret personligt konkurs for anden gang 2012: Blev idømt halvandet års fængsel for groft skyldnersvig 2013: Blev løsladt fra fængslet

Det er første gang i 10 år, at Klaus Riskær Pedersen formelt er direktør. I 2008 blev han dømt for omfattende skyldnersvig og fik frataget retten til at stifte og lede danske selskaber. Det er den problemstilling, som Klaus Riskær Pedersen omtaler.

Også Klaus Riskær Pedersens selskab Nubo Serena, der dyrker medicinsk cannabis, er blevet flyttet. Selv afviser han, at flytningen af selskaberne udelukkende skyldes forbuddet mod at stå i spidsen for danske selskaber.

»Det har været med i overvejelserne, men det er ikke det afgørende argument. Det afgørende er, at vi har ønsket at samle driften af selskaberne. Og skal vi på et tidspunkt f.eks. sælge, er vi bedre stillet i London,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Sønnernes selskab Reboot ApS, der hidtil har stået anført som ejer af familiens selskaber, fungerer nu udelukkende som et holdingselskab. Derudover ejer det familiens ejendom på Gammel Strand 42, som Riskær solgte til sine børn i 2010 i forbindelse med sin anden konkurs.

Samme ejendom bor Klaus Riskær Pedersen i dag i.

Da Klaus Riskær Pedersen i 2010 sad fængslet i Sdr. Omme med kun tre kroner på lommen, fortalte han til Berlingske, at han ville opbygge en ny formue gennem sine tre børns anpartsselskab, Reboot ApS. Siden har den ubændige iværksætter sat adskillige idéer i verden - og egenkapitalen i Reboot ApS er vokset til 32 mio. kr.

Klaus Riskær Pedersens familie er bl.a. medejer af Pan Danés, der sælger brød efter dansk opskrift i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Her er Klaus Riskær Pedersen direkte involveret i driften sammen med direktionen og bestyrelsen, fortæller han.

»Jeg blander mig hele tiden.«

Det samme gælder i hans smerteklinik, der vil bruge cannabis i smertebehandling, og som en række overlæger og speciallæger har investeret i. Også i cykellygtefirmaet Duolight er Klaus Riskær Pedersen involveret i driften, siger han.

I cannabisfirmaet Nube Serena fungerer han som rådgiver.

Men kan du agere anderledes, nu da du er direktør i det datterselskab, der står anført som ejer af familiens forskellige firmaer?

»Nej, det er i praksis helt ligegyldigt. Alle selskaber har en selvstændig direktion og bestyrelse. Jeg er ikke involveret i nogen som helst form for ledelse. Jeg er en slags koncernkonsulent. Jeg bidrager med det, jeg kan,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Fælles for Klaus Riskær Pedersens smerteklinik, brødfirma og cykellygtefirma er, at de alle har den samme direktør, Brian Icedor Petersen. Men det er »ren struktur,« forklarer Klaus Riskær Pedersen.

»Vi har nogle selskabsretlige problemstillinger, hvor vi skal sørge for, at der er best practice i forhold til ledelse af virksomheder. Og vi opfylder alle lovgivningsmæssige krav,« siger han.

Ifølge en ekspert i selskabsret skal ledelsen af Riskær Pedersen-familiens selskaber forestås af den registrerede ledelse. Optræder en person som de facto leder, betragtes han i forhold til erstatningsansvar mv., som var han en del af den registrerede ledelse.

»Det vil derfor være særdeles uklogt at gøre det,« siger lektor Troels Michael Lilja fra Copenhagen Business School.

»Der er derimod ikke noget til hinder for, at et ledelsesmedlem i et engelsk selskab udøver sine ejerbeføjelser i et dansk selskab, f.eks. retten til at møde, stemme, tale mv. på generalforsamlingen og til at stille forslag,« siger Troels Michael Lilja.