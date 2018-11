Millioner fra verdens rigeste kan havne i Danmark

Flere af verdens rigeste vil hjælpe iværksættervirksomheder med innovative energiløsninger. En rigtig god nyhed for danske virksomheder, lyder det fra energiministeren.

En række danske virksomher har nu mulighed for at få en håndsrækning fra flere af verdens rigeste personer.

For nylig har EU-Kommissionen og en energifond med støtte fra rigmænd som Jeff Bezos, Bill Gates og Jack Ma sammen stiftet investeringsfonden Breakthrough Energy Europe. Fonden er på 100 mio. euro, svarende til næsten 750 mio. kr., som er øremærket til bæredygtige og innovative energiløsninger i Europa.

Da Danmark har en ret stor sektor inden for grøn energi, mener energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), at millionerne fra den nye fond kan komme danske virksomheder til gavn.

»Dette er en rigtig god nyhed for danske startups i energisektoren, der tænker stort. De vil nu få lettere ved at skaffe den nødvendige finansiering. Danmark har en meget stor og meget innovativ grøn industri, og vi har som land rigtigt stærke kompetencer inden for klima og energi. Jeg er derfor sikker på, at erhvervslivet i Danmark kan drage stor nytte af den nye fond,« siger han i en skriftlig udtalelse til Finans.

Hensigten med den nye fond er at støtte iværksættervirksomheder frem for selskaber, der allerede er store inden for energisektoren. Det er positivt, forklarer Lars Christian Lilleholt.

»Når jeg er ude at snakke med virksomhederne, er det særligt adgangen til risikovillig kapital, som bliver fremhævet som en barriere for udvikling og kommercialisering, og det er lige præcis det, som fonde som BEE (navnet på den nye investeringsfond, red.) skal gå ind at afhjælpe,« siger han.

Energifonden med støtte fra Jeff Bezos, Bill Gates og Jack Ma blev lavet i december 2016. Den har mere end 1 mia. dollars, svarende til over 6 mia. kr., i kapital og har foreløbig investeret i 20 iværksættervirksomheder i primært Nordamerika.

Bill Gates er bestyrelsesformand for energifonden.