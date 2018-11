En ny undersøgelse viser, at store virksomheder overskrider betalingsfristen over for 4 ud af 10 små virksomheder. Det presser deres likviditet, og problemet vokser.

Små danske virksomheder må stadig oftere finde sig i lange betalingsfrister fra de store virksomheder, som er deres kunder. Det presser de små virksomheder på deres likviditet, og det er urimeligt, mener vicedirektør Jakob Brandt fra interesseorganisationen SMVDanmark.

»Det er et grundlæggede problem, at knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder oplever, at de store kunder kræver mere end 30 dages betalingsfrist, og hver tredje af dem føler sig presset til at acceptere det,« siger Jakob Brandt.

Han synes, det er grotesk, at de store virksomheder kan låne til meget lave renter, mens små firmaer betaler i snit over 5 pct. for deres kassekredit.

SMVDanmarks undersøgelse omfatter kun 305 medlemmer, men betydeligt større undersøgelser foretaget af brancheforeningen FSR - danske revisorer har vist samme konklusion.

Penge længe undervejs Det er Norstat, der for SMVDanmark har lavet en undersøgelse blandt organsationens medlemmer. 305 firmaer har svaret. 43 pct. siger, at de oplever kunder, der betinger sig mere end 30 dages betalingsfrist.



To ud af tre af de virksomheder, der oplever længere frister, siger, det giver dem likviditetsudfordringer, mens hver fjerde siger, det forhindrer dem i at udbetale løn til ejeren af virksomheden.



Af de virksomheder, der mangler likviditet pga. sene betalinger, skaffer næste hver tredje pengene ved at trække på kassekreditten, mens hver femte bruger deres private formue til at dække hullet.

Kilde: SMVDanmark/Norstat

En af dem, der har mærket, at kravet om de længere betalingsfrister breder sig, er låsesmed Torben Klindt fra København.

»En betalingsfrist på op til 90 dage betyder jo, at jeg mangler penge, fordi mine ansatte er 14-dages lønnede,« siger Torben Klindt, der desuden er formand for den landsdækkende Låsesmedeforeningen.

Også FSR - danske revisorer kender problematikken fra regnskaberne.

»Der er ingen tvivl om, at det bliver mere udbredt, og der er heller ingen tvivl om, at små virksomheder er mere sårbare over for de lange betalingsfrister, fordi de så selv skal ud og skaffe kredit andre steder, og en kredit, som oftest er dyrere for små end for store virksomheder,« siger direktør Tom Vile Jensen.

I landets største erhvervsorganisation, DI, kan man ikke genkende billedet.

»9 ud af 10 af vores medlemmer er små og mellemstore virksomheder, og vi har ikke hørt, at det skulle være noget stort problem,« siger Kim Haggren, chef for juridisk afdeling i DI.

DI vil nu overveje, om man vil lave en undersøgelse af, om der er et reelt problem.

I 2013 kom en ny lov om, at der mellem erhvervsdrivende skal være en betalingsfrister på højst 30 dage. Parterne kan dog aftale en længere frist, hvis fristen ”ikke er urimelig.”