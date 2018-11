Ikonisk legetøjsbutik gør uventet comeback

Det er tre år siden, at USA’s ældste legetøjsbutik blev lagt i graven. Men nu slår butikken - udødeliggjort i Tom Hanks-filmen BIG - igen dørene op i New York.

Tre år efter at USA’s ældste legetøjsbutik FAO Schwarz lukkede og slukkede, er der godt nyt til børn og barnlige sjæle på den anden side af Atlanten.

Fredag slår FAO Schwarz på ny dørene op til en legetøjsbutik beliggende midt på Manhattan i Rockefeller Centeret, rapporterer AP.

Dermed kommer butikken med rødder tilbage til 1862 til at ligge tæt ved den navnkundige adresse på Fifth Avenue, der blev udødeliggjort i Tom Hanks-filmen BIG fra 1988, hvor hovedpersonen spiller på et gigantisk klaver midt i butikken ved at danse på tangenterne.

Desværre var den sublime placering for flagskibsbutikken også medvirkende til lukningen i 2015, fordi huslejen simpelthen blev alt for dyr for ejeren, Toys 'R' Us, der overtog FAO Schwarz i 2009.

Derfor blev butikken lukket efter 145 år.

Men nu er det ikoniske legetøjsland igen en del af det glamourøse butiksliv i New York.

»Vi tilbyder oplevelser. Det er det, som adskiller os fra andre legetøjsbutikker,« siger David Niggli, salgsdirektør i FAO, til AP.

Med til at give legesyge kunder en fantastisk oplevelse er måske muligheden for at sætte sig i en fuld brugbar Mercedes Benz i børnestørrelse pyntet med 44.000 swarovski-krystaller. Pris: 25.000 dollars svarende til godt 160.000 kr.

»Men vi har også ting til 10 dollars,« siger David Niggle.

FAO Schwarz blev stiftet i 1862 i Baltimore af den tyske immigrant Frederick August Otto Schwarz under navnet Toy Bazaar. Siden fulgte butikker i andre byer, og den første butik i New York blev åbnet i 1870.

Som led i åbningen af den nye butik vil der også være pop-up FAO-butikker i både Storbritannien, Spanien og Australien.