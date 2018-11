USAs regering opfordrer flere lande til at undgå at købe udstyr fra kinesiske Huawei af frygt for spionage.

Regeringen i USA har prøvet på at overtale flere af sine allierede til at undgå at købe udstyr inden for telekommunikation fra den kinesiske teknologigigant Huawei Technologies.

Det er embedsmænd fra USA, der har taget kontakt til regeringer og topfolk inden for teleindustrien, hvor Huaweis udstyr allerede er i brug, fordi de frygter for cybersikkerheden, skriver Wall Street Journal.

Huawei er i den seneste tid kommet under luppen i USA.

Det er efterretningstjenesterne i landet der siger, at de er bekymrede for, at Huawei og andre kinesiske selskaber arbejder under dække af den kinesiske regering, og at det øger risikoen for spionage.

Den amerikanske regering er især bekymret for brugen af det kinesiske udstyr i lande, der huser amerikanske militærbaser som Tyskland, Italien og Japan.

Den amerikanske regering har endog overvejet at øge den finansielle støtte til udvikling af lokal teleteknologi i lande som afviser at bruge udstyr fremstillet i Kina, skriver avisen ifølge Reuters.

Det er ikke lykkes for Reuters at få en kommentar til beskyldningerne fra Huawei.