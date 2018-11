Selv om Christian Hyldahl selv har sagt op, får han 6,8 mio. kr. med ud af døren.

Selv om Christian Hyldahl selv har sagt sit job op som topchef i ATP, får han 12 måneders løn, svarende til 6,8 mio. kr., med ud af døren. Det oplyser ATP’s bestyrelsesformand Torben M. Andersen til Finans.

»Christian Hyldahl har en kontrakt, hvor han har 12 måneders opsigelse, og det er så de vilkår, der gælder for ham,« siger Torben M. Andersen.

Udbyttehandlerne i Nordea I 2006-2008 gennemførte Nordea millardstore opkøb af bl.a. schweiziske aktier op til udbyttebetalingerne. Banken ejede kun aktierne i en kort periode, og formålet var at søge udbytteskat retur.



På grund af en særlig favorabel dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Schweiz, kunne Nordea tjene penge på at overtage aktierne fra ejere, der ikke kunne få udbytteskat retur.



Nordea ejede kun aktierne i kort tid, mens udbytterne blev udbetalt. Derefter solgte Nordea aktierne igen.



Handlerne blev gennemført, mens ATP-chef Christian Hyldahl var chef for den afdeling i Nordea, der gennemførte handlerne.



De schweiziske skattemyndigheder stoppede refusionerne til Nordea i 2008, hvorefter sagen havnede i domstolene. Højesteret afgjorde sagen til skattemyndighedernes fordel i 2015.

Christian Hyldahls opsigelse kommer efter flere afsløringer fra Dagbladet Børsen om kontroversielle udbyttehandler, som Christian Hyldahl havde ansvaret for i sin tid som Nordea-chef. Christian Hyldahl har beklaget handlerne og sagt, at han er blevet klogere. Og så sent som i torsdags var han klar til at kæmpe for at blive i ATP.

Men presset fortsatte fra ATP’s bagland, som tæller topfolk blandt arbejdsmarkedets parter, og i weekenden meddelte Christian Hyldahl til bestyrelsesformanden, at han ville trække sig fra jobbet som ATP-direktør. Alligevel får han altså 12 måneders løn i hånden.

Lukrative lønpakker har ellers været en af Christian Hyldahls kæpheste i sin tid som ATP-direktør. Flere gange har han langet ud efter virksomheder, der giver direktøren en unødvendig gunstig lønpakke, og flere gange har ATP også langet ud efter store gyldne håndtryk.

I har jo selv flere gange har kritiseret lukrative fratrædelsesgodtgørelser i andre virksomheder. Er det foreneligt med, at Christian Hyldahl får 12 måneders løn med sig ud ad døren?

»Hvis alternativet var, at han var blevet fyret, så havde det været 24 måneder. For det andet er det vigtigt, at det jo ikke vedrører noget, der er sket i ATP, og derfor følger det den kontrakt, der er lavet af en ansat, så det er ret enkelt,« siger Torben M. Andersen.



Finans har i løbet af dagen forgæves forsøgt at få fat i Christian Hyldahl. Han har i en pressemeddelse udtalt følgende vedrørende sin opsigelse:

»Jeg har været meget glad for og stolt over at stå i spidsen for ATP og har efter bedste evne forsøgt at leve op til de forventninger, samfundet har til såvel ATP som til mig som direktør. Jeg har truffet beslutningen om at opsige mit job, fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP, og jeg må drage den konklusion, at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig.«