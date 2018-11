Ingeniørkæmpen Cowi har fundet den store pengepung frem og køber Danmarks førende arkitektvirksomhed, Arkitema. Det skal bane vejen for mere vækst og større markedsandele.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

To af Danmarks allerstørste rådgivningsvirksomheder slår pjalterne sammen i jagten på vækst og flere store, komplekse projekter. Milliardkoncernen Cowi, som er en af de største rådgivende ingeniørvirksomheder herhjemme, smider et trecifret millionbeløb efter Danmarks største arkitektvirksomhed, Arkitema Architects.

»Det giver mere slagkraft over for kunderne, og vi får muligheder for at byde ind på projekter, vi ikke har haft før. Det gør, at omsætningen vil vokse hurtigere,« siger Lars-Peter Søbye, adm. direktør i Cowi.

Opkøbet kort fortalt Arkitema bliver et selvstændigt forretningsben i Cowi på lige fod med de øvrige forretningsben: Danmark, Norge, Sverige og det internationale forretningsben Broer, tunneler og marinekonstruktioner.

Cowi har i alt omkring 6.700 medarbejdere, mens Arkitema har 550.

Arkitema bliver boende på sine nuværende kontorer, og der er ingen planer om, at arkitekterne senere hen skal flytte sammen med Cowis ingeniører. Når de skal arbejde sammen på projekter, kan det blive relevant at etablere projektkontorer.

Arkitema og Cowi er til stede i en række af de samme byer i Danmark, Sverige og Norge.

Med opkøbet hopper Cowi med på en trend, der de seneste år har fyldt meget i rådgiverbranchen: Arkitekter og ingeniører smelter sammen. Også konkurrenter som Sweco Danmark og Rambøll har de seneste år købt arkitektvirksomheder.

Tankegangen er at få arkitekter og ingeniører til at samarbejde bedre fra starten af og levere en samlet rådgivningspakke til kunderne. De efterspørger ifølge Cowi og Arkitema i stigende grad integrerede rådgivningsydelser eller det, man også kan kalde one-stop-shopping.

»Med urbaniseringen kommer der flere større projekter. Det er nødvendigt at gå sammen, hvis vi skal kunne løse de opgaver,« siger Lars-Peter Søbye.

Konsolideringen i branchen betyder, at der er færre og færre legekammerater. Peter Hartmann Berg, adm. direktør i Arkitema

Det er Peter Hartmann Berg, adm. direktør i Arkitema, enig i:

»Verden udvikler sig med mere digitalisering, og der kommer flere og flere store byudviklingsprojekter. Det kræver muskler, og derfor står vi bedre sammen.«

Han fortsætter med at stå i spidsen for Arkitema, når konkurrencemyndighederne har godkendt opkøbet. Arkitema beholder sit brand, sine arkitektkontorer og vil være et selvstændig forretningsben i Cowi.

Ud over efterspørgslen fra kunderne er det blevet sværere at finde samarbejdspartnere, efter at flere ingeniørvirksomheder har opkøbt arkitektvirksomheder, fortæller Peter Hartmann Berg:

»Konsolideringen i branchen betyder, at der er færre og færre legekammerater at samarbejde med på de store, komplekse projekter. Der er blevet længere mellem de store, selvstændige ingeniørvirksomheder, man kan samarbejde med.«