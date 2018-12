Danske boligkøbere risikerer reelt at stå uden ejerskifteforsikring, hvis Qudos Insurance krakker.

Forsikringsselskabet Qudos nærmer sig en konkurs og har indstillet udbetalingen af skadeserstatninger. Det rammer først og fremmest de boligkøbere, der har tegnet en ejerskifteforsikring via forsikringsagenten Frida, skriver Berlingske.

Qudos har gennem længere tid forsøgt at få styr på sin skrantende økonomi, men i sidste uge gik selskabet i såkaldt solvent likvidation. Det betyder, at man vil forsøge at afvikle selskabet uden tab for kreditorerne.

Ifølge Finanstilsynet er der overhængende risiko for, at Qudos går konkurs.

»Finanstilsynet vurderer umiddelbart, at der er en betydelig risiko for, at selskabet ikke vil være i stand til at honorere sine forpligtelser,« skriver Finanstilsynet i en ny tilsynsrapport.

Skulle Qudos gå konkurs, står de boligkøbere, der har tegnet en ejerskifteforsikring gennem selskabet, særdeles dårligt. Også selvom Garantifonden for Skadesforsikring formelt set dækker skjulte fejl og mangler i boligen.

»Selve logikken bag ejerskifteforsikringen gør, at Garantifonden lige præcis her ikke fungerer optimalt, fordi den kun dækker skader, der er opdaget på konkurstidspunktet,« siger vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, til Berlingske.

Han anbefaler derfor, at man gennemgår sin bolig grundigt for eventuelle skader og gør sit krav gældende nu. Ellers risikerer man reelt at stå uden forsikring, siger Vagn Jelsøe.

Alle skadeserstatninger i Qudos er indtil videre sat i bero, mens selskabets situation bliver undersøgt. Alle forsikringer, uanset hvornår de er tegnet, udløber et år fra den dato, hvor selskabet gik i solvent likvidation. Det betyder, at ingen forsikringspolice tegnet hos Qudos er gyldig efter den 27. november 2019.

Ejerne af Qudos er ifølge Berlingske en gruppe danske investorer bag New Nordic Odin, hvis ejerskab ultimativt ender på øen Guernsey.

Qudos har i flere år kørt med store millionunderskud, og for et år siden fik selskabet et påbud fra Finanstilsynet om at øge sine hensættelser, fordi tilsynet mente, at Qudos havde afsat 700 mio. kr. for lidt til fremtidige erstatninger.