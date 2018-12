Danske brødre fik 300 mio. kr. hver for deres snusfabrik

Brødrene Vogel er nu helt ude af tobaksfirmaet, som de grundlagde i 2006 og solgte for knap halvandet år siden.

De to danske brødre Marc og Patrick Vogel behøver formentlig aldrig at bekymre sig om penge.

For nye regnskaber fra de to brødres personlige holdingselskaber afslører, at de fik omkring 300 mio. kr. hver for firmaet V2 Tobacco, som de solgte i august 2017 til tobakskæmpen Swedish Match.

Hidtil har det været hemmeligholdt, hvor meget de to brødre indkasserede på salget af tobaksvirksomheden fra Silkeborg.

»Det er salget af V2 Tobacco, der gør, at overskuddet er vokset så meget i vores selskaber,« bekræfter Marc Vogel over for Finans.

Han var indtil for få måneder siden stadig direktør i V2 Tobacco, der sælger tobak og snusprodukter til store dele af verden, og som er blevet kaldt tobaksindustriens »frække dreng i klassen«.

Men nu er både Marc og Patrick Vogel helt ude af V2 Tobaccos bestyrelse, direktion og ejerkreds.

Hvad skal de to brødre så lave fremadrettet?

»Lige nu nyder vi bare fritiden. På et tidspunkt finder vi nok på noget nyt at lave. Vi er i hvert fald ikke klar til at gå på pension,« siger Marc Vogel og forklarer, at brødrene dog ikke fremadrettet regner med at drive forretning sammen.

Marc Vogel er lige nu i gang med at bygge et slags museum for veteranbiler i Silkeborg kaldet Gubsø Classic Car Garage.

Prisen er ifølge Midtjyllands Avis på mellem 35 og 40 mio. kr. Så nogle af pengene fra V2 Tobacco-salget har fået ben at gå på.

Marc og Patrick Vogel er i begyndelsen af 40'erne og udlært som henholdsvis produktionsingeniør og markedsføringsøkonom. De ejede størstedelen af aktierne i V2 Tobacco inden salget og har ligeledes delt driften imellem sig.

De stiftede V2 Tobacco i 2006 og havde dygtighed med at sælge snus-lignende produkter i lande, hvor snus ikke er tilladt, fordi selskabet har udviklet et produkt, der teknisk set ikke er snus, men i stedet er hakket tobak eller tyggetobak.

V2 Tobacco har i de seneste syv år haft tocifrede millionoverskud og kom i 2016/2017 ud med en rekordindtjening på 41,8 mio. kr. efter skat.