Top-Toy lukker 10 danske BR-butikker

Top-Toy, der er selskabet bag legetøjskæden BR, lukker 10 butikker i Danmark.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Det skrantende legetøjsselskab Top-Toy, som står bag kæderne Fætter BR og Toys ’R’ US i Norden og Nordtyskland, lukker nu 10 BR-butikker i Danmark.

Det oplyser Top-Toy i en pressemeddelelse.

»Det er ikke lykkedes for os at gøre Top-Toy lønsom i sin nuværende form, og derfor må vi nu ændre grundlæggende på virksomheden ved at forenkle og optimere de sunde dele af forretningen,« siger adm. direktør i Top-Toy, Per Sigvardsson.

Efter lukningen vil der fortsat være 87 BR-butikker tilbage i Danmark.

Ejerne bag Top-Toy, kapitalfonden EQT og familien Gjørup, annoncerede i sidste uge, at selskabet er tvunget til en rekonstruktion, efter at ejerne ikke har været villige til at skyde flere penge i Top-Toy.

Top-Toy kom ud af sidste regnskabsår med et nettounderskud på ca. 2 mia. kr., efter at selskabet havde foretaget en nedskrivning på 1,7 mia. kr. Omsætningen lå på ca. 3 mia. kr.

»Det er trist og beklageligt, at vi må sige farvel til dygtige kollegaer, der alle har kæmpet hårdt for at gøre TOP-TOY til en sund forretning. Men nu må vi fokusere på at skabe et stærkt TOP-TOY på fundamentet af virksomhedens mange sunde dele og den strategi, vi allerede er langt med,« siger Per Sigvardsson.

De 10 BR-butikker, der lukker, er følgende:

BR Herlev

BR Hellerup

BR Vejle

BR Kolding

BR Holbæk

BR Søborg

BR Middelfart

BR Tønder

BR City-Vest Århus

BR Magasin Århus

Top-Toy driver i dag 226 BR-butikker og Toys ’R’ US-varehuse i Norden.