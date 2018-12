Familie solgte ud af kendt livsværk: Nu er skuden vendt

Efter et økonomisk rædselsår lander Danmarks største altanfirma Altan.dk igen et overskud.

Der er igen sorte tal på bundlinjen hos Danmarks største altanvirksomhed Altan.dk, efter at selskabet sidste år kom ud med et dundrende underskud på 32 mio. kr.

Årets resultat i det skæve regnskabsår 2017/18 lander på lige under 1 mio. kr., mens egenkapitalen i samme periode er vokset fra 3,3 mio. kr. til 16 mio. kr.

Trods det beskedne overskud glæder Casper Gorm Knudsen, adm. direktør i Altan.dk, sig over resultatet.

»Vi er meget tilfredse med årets resultat, for det vidner først og fremmest om, at vores kunder er tilfredse med de produkter og den service, vi leverer. Det er et stort skulderklap til vores mange dygtige medarbejdere. Derudover er resultatet et bevis på, at de udviklingsprojekter, vi søsatte i sidste regnskabsår for at give os et stærkere fundament fremadrettet, var de rigtige,« siger han.

»Vi har allerede solgt for 48 mio. kr. i første kvartal af det nye regnskabsår, så jeg ser frem mod 2019 med masser af optimisme og positivitet,« fortsætter Casper Gorm Knudsen.

Altan.dk Altanvirksomheden Altan.dk er udspringet af Ringsted Bygningsentreprise, som blev stiftet af Peter Knudsen i 1994. Altan.dk blev stiftet 1. oktober 2006.

Ud over at tilbyde altaner er virksomheden inden for de seneste par år begyndt at sælge elevatorer også. Altan.dk satser på at gå endnu længere ved at levere eksempelvis tagterrasser og gårdmiljøer.

Virksomheden har specialiseret sig i et sætte altaner og elevatorer i eksisterende bygninger og leverer ikke produkter til nybyggeri.

Casper Knudsen overtog direktørposten i september 2016 fra sin far, Peter Knudsen.

Altan.dk, der står for omkring 70 pct. af alle altanprojekter i Danmark og årligt leverer ca. 3.000 altaner, var tidligere i år igennem en omfattende udskiftning i ledelsen, hvor familien bag solgte ud af virksomheden.

En investorgruppe med de to tidligere Falck-bosser Allan Søgaard Larsen og Morten Reignald Pedersen i spidsen købte sig ind i virksomheden og overtog 30 pct. af Altan.dk. Samtidig sikrede investorgruppen sig plads i virksomhedens bestyrelse.

Til gengæld forlod Peter Knudsen, der er stifter af Altan.dk, bestyrelsen efter næsten 25 år i spidsen for virksomheden.

Casper Gorm Knudsen er søn af Peter Knudsen, så ansvaret for virksomhedens daglige drift ligger dog fortsat i hænderne på familien Knudsen på trods af investorgruppens indtog.

Altan.dk beskæftiger i dag ca. 150 medarbejdere.