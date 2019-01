Dyre firmabiler kører rundt med årlige skatterabatter på op til 75.000 kroner

Flere tusinde nye firmabiler kører rundt med solide skatterabatter. Det vil politikerne nu gribe ind over for.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Danmarks største bilkoncerns, Semler Gruppens, salg af nye luksusbiler til lave priser til leasingsordninger betyder, at firmabiler i den dyreste direktørklasse kan køre rundt med enorme skatterabatter. Det viser en gennemgang af en stribe biler, som koncernen netop nu har til salg via sine forhandlere.

Et eksempel er en få måneder gammel Audi A8 til 1,9 mio. kr. Hvis bilen bruges som firmabil, skal brugeren kun beskattes, som om den kostede 1,2 mio. kr. Det svarer til en årlig skattebesparelse på 75.000 kr.

»Det ser meget voldsomt ud. Jeg har umiddelbart svært ved at se, at det flugter med ånden for vore regler omkring firmabiler og leasing. Det er en anledning til at kigge på, hvad der er op og ned og så tage en politisk diskussion, om reglerne skal laves om, « siger skatteminister Karsten Lauritzen (V), der i første omgang vil bede Motorstyrelsen udarbejde en analyse af problemets omfang.

Man kan desværre konstatere, at der igen er nogle i branchen, der har været kreative. Jesper Petersen (S), skatteordfører

Skatterabatten udløses af, at Semler Gruppen først har solgt bilen til 1,2 mio. kr. til et leasingfirma, hvor den har kørt rundt som leasingbil i få måneder. Det kan bilkoncernen gøre, fordi den har indkøbt bilen til en særlig fordelagtig pris hos producenten. Derefter er bilen udbudt til salg igen. Og selv om den nu er til salg for en langt højere pris, så tager beskatningsværdien udgangspunkt i den første salgspris. Hvert år gives der skatterabat til tusindvis af firmabiler.

I 2017 afslørede Finans, at branchen brugte metoden, der også er kendt som bilvask, til at barbere store summer af registreringsafgiften. Folketinget stoppede det med et indgreb samme år, men indgrebet gik uden om beskatningsværdierne.



»Det er fuldstændigt uacceptabelt. Man kan desværre konstatere, at der igen er nogle i branchen, der har været kreative. Og så er det en politisk opgave at sætte en prop i hullet,« siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

Han bakkes op Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der vil have ændret reglerne hurtigst muligt.

Semler Gruppen vil ikke stille op til interview. Men i en skriftlig kommentar fra koncernen lyder det:

»Vi overholder naturligvis gældende lovgivning, og vi svarer (betaler, red.) altid den lovpligtige registreringsafgift.«