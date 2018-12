Badmodul leverede et »meget utilfredsstillende« resultat i det seneste regnskabsår. Dog er der nu fremgang at spore.

Det hastigt voksende firma Badmodul har været igennem et regnskabsår af de mindre gode.

I regnskabsåret 2017/2018, der gik frem til den 30. juni, blev det således til et underskud efter skat på 5,6 mio. kr., og dermed er egenkapitalen fortsat negativ.

»Forventningerne til årets resultat blev ikke indfriet. Årets resultat er meget utilfredsstillende,« skriver Badmodul i sit nye regnskab.

I anden halvdel af regnskabsåret var Badmodul nødsaget til at reducere medarbejderstaben med 30 pct. for at »stabilisere den daglige produktion«, som det fremgår af regnskabet.

Men hvor 2017/2018 ikke blev et jubelår, forholder det sig anderledes med 2018/2019 for Badmodul, der renoverer badeværelser for private.

Frem til den 30. november er driftsresultatet positivt og bedre end budgetteret. Samtidig er der blevet ansat nyt produktionspersonale.

Derfor forventer Badmodul nu et overskud på omkring 1 mio. kr. i indeværende regnskabsår. Badfirmaet tror, at indtjeningen vil nå et niveau, hvor egenkapitalen kan være reetableret i 2020/2021.

Badmodul blev stiftet af den dengang 24-årige Mads Andreasen i 2013.

Han fik hurtigt omsætningen til at stige eksplosivt og fik to gange prisen som årets specialistvirksomhed ved prisuddelingsshowet Årets Håndværker.

Men bundlinjen fulgte ikke med toplinjen, og derfor valgte Mads Andreasen i 2017 at lukke manden bag altanvirksomheden Altan.dk, Peter Knudsen, ind i ejerkredsen.

»Vi har tabt penge, fordi jeg har været forblændet af toplinjen og succesen. Det har buldret derudaf, og vi laver pæne badeværelser, men det er bare gået for stærkt,« sagde Mads Andreasen dengang til Finans.

Peter Knudsen skød 2 mio. kr. i Badmodul ved sin éntre i virksomheden.

Altan.dk-stifteren er dog ikke ene om at skyde penge i badfirmaet. Af det nye regnskab fremgår det, at flere medarbejdere enten har indgået aftale eller er i forhandlinger om at lave en kapitaltilførsel til virksomheden.