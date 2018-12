Nytårsaften: Hvorfor er der ikke en pille mod tømmermænd?

Vi kan sætte folk på Månen, men vi kan åbenbart ikke opfinde en pille eller mikstur, der hjælper dagen efter dagen.

Lige så længe der har været alkohol på Jorden, har folk fået tømmermænd. Alligevel er det ikke lykkedes at opfinde en kur mod dem.

Der er til gengæld ingen mangel på gode råd om alt fra at indtage salt, æg, drikke vand eller spise burgere. Men lige lidt hjælper det. Måske fordi tømmermænd opleves forskelligt, skriver The Verge.

Journalisten Shaughnessy Bishop-Stall har forsøgt at undersøge problemet, og det er resulteret i bogen: ”Hung Over - The Morning after and One Man’s Quest for a Cure” (Tømmermænd - og én mands søgen efter en kur).

Her beskriver han tømmermændenes kulturhistorie og giver et bud på, hvorfor menneskeheden klogeligt har afholdt sig fra at opfinde en reel kur.

»Jeg er stødt på hundredvis af ”kure mod tømmermænd” i forbindelse med min bog. Og det er massevis af virksomheder, der er opstået og gået neden om og hjem i deres søgen efter en kur. Men måske peger pilen mod, at vi som mennesker slet ikke skal finde en kur. Ellers ender vi med at være tåbeligt fulde hele tiden,« siger Shaughnessy Bishop-Stall.

Ifølge Shaughnessy Bishop-Stall er selve ordet tømmermænd (hangover) ikke så gammelt. Det optræder første gang i skriftlig form i 1902, men først mellem de to verdenskrige bliver det et populært ord.

»Tømmermænd betyder forskellige ting for forskellige mennesker. Vi får alle tømmermænd på meget forskellige måder, ligesom vi bliver berusede på forskellige måder. Alkohol er et mystisk molekyle, som påvirker kroppen på måder, vi stadig ikke forstår. Det er noget, vi oplever forskelligt. Det er subjektivt, hvilket tildels er hvad der gør forskning og at finde en kur så vanskelig,« siger han.

Men selve oplevelsen af tømmermænd går langt tilbage i historien, og forfatteren mener, at krige er blevet tabt og imperier gået under, fordi soldaterne har drukket sig mod til aftenen før et stort slag.

Og derefter tabt slaget på grund af alt for store tømmermænd.

Så det bedste middel mod tømmermænd er stadig at lade være med at drikke... for meget.