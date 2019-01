Politisk benspænd kan sende Radius i armene på Seas-NVE

Ørsted ønsker fortsat at sælge Radius, men manglende politisk opbakning kan sende Radius i armene på Seas-NVE - eller en tur på fondsbørsen.

Ørsted arbejder fortsat på at afhænde sin elnet-forretning, Radius. Ifølge Finans’ oplysninger diskuterer Ørsteds bestyrelse i øjeblikket flere mulige løsningsforslag til en alternativ exitplan, efter at Socialdemokratiet og SF søndag blokerede for den igangværende salgsproces, der skulle sikre Ørsted et provenu på op imod 20 mia. kr.

Ifølge Finans’ oplysninger er en beslutning ikke lige rundt om hjørnet, men den mest oplagte er, at Ørsted på et senere tidspunkt indleder direkte forhandlinger om et salg med det andelsejede energiselskab Seas-NVE, der længe har været interesseret i forretningen.

Ifølge Finans’ oplysninger er det Ørsteds vurdering, at det godt kan lade sig gøre rent juridisk.

Fra Dong-ballade til Radius-strid SF og S har søndag trukket støtten til et salg af Ørsteds elforretning, Radius. Dermed er den politiske opbakning til et salg af Radius ikke længere til stede. Her er et overblik over det langstrakte forløb omkring salget og børsnoteringen af Danmarks største elselskab. 2004: De første skridt til en børsnotering af Dong tages, da VK-regeringen, DF, R, S og SF indgår en aftale om en notering af Dong.

De første skridt til en børsnotering af Dong tages, da VK-regeringen, DF, R, S og SF indgår en aftale om en notering af Dong. 2006: Dong Energy dannes som en sammenlægning af seks danske energiselskaber: Dong, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis Elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning.

Dong Energy dannes som en sammenlægning af seks danske energiselskaber: Dong, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis Elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning. 2008: Finanskrisen og uro på aktiemarkederne får Lars Løkke Rasmussen (V), der på det tidspunkt var finansminister, til at indstille børsnoteringen.

Finanskrisen og uro på aktiemarkederne får Lars Løkke Rasmussen (V), der på det tidspunkt var finansminister, til at indstille børsnoteringen. 2012: Dong får et underskud på 4 mia. kr.

Dong får et underskud på 4 mia. kr. Februar 2013: Forligspartierne bag den oprindelige aftale bekræfter, at Dong skal børsnoteres for at skaffe penge til selskabet.

2014: Investeringsbanken Goldman Sachs køber lidt under 18 pct. af Dong for ca. 8 mia. kr. Salget skaber politisk ballade og massiv kritik. SF sidder i regering med S og R og stemmer for salget. Det fører til så meget intern splid i partiet, at SF træder ud af regeringen.

September 2015: Det besluttes, at Dong Energy inden for 18 måneder skal børsnoteres.

9. juni 2016: Dong Energy bliver noteret på fondsbørsen i København til en udbudspris på 235 kr. pr. aktie. Dermed er værdien af Goldman Sachs' aktiepost steget til 17,5 mia. kr.

6. november 2017: Dong bliver til Ørsted. Dong stod oprindeligt for Dansk Olie og NaturGas, og firmaet ønsker at skabe en grønnere profil.

26. juni 2018: Ørsted beslutter at sætte gang i salget af sin elforretning, Radius, sin privatkundeforretning og udendørsbelysning. De tre områder udgør tilsammen 1,3 mia. kr. eller 5,6 pct. af Ørsteds driftsindtjening i 2017. Radius driver det elnet, som forsyner en million hjem og virksomheder i omkring København, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. 13. januar 2019: S og SF trækker støtten til salget af Radius. Senere på dagen oplyser Ørsted, at Finansministeriet har meddelt selskabet, at den politiske opbakning til et frasalg af Ørsteds elforretning ikke længere er til stede. Ørsted oplyser, at de mulige købere af Radius, efter at salgsprocessen blev igangsat i 2018, var blevet indsnævret til »pensionskasser og forsyningsselskaber fra Danmark og vestlige OECD-lande«.

Det ville leve op til Socialdemokratiets ønske om, at Radius kontrolleres af forbrugerne eller den danske stat. Ørsteds resterende aktionærer ville formentlig også være fint tilfredse med den løsning, lyder det fra Casper Blom, aktieanalytiker hos ABG Sundal Collier.

»Hvis de får en pris, som flugter med forventningen, tror jeg ikke, at aktionærerne ville stille sig på bagbenene,« siger han.

En anden mulighed, der er på Ørsted-bestyrelsens bord, er et spin-off af Radius, som betyder, at forretningen børsnoteres selvstændigt og med den samme aktionærsammensætning, som Ørsted har i dag.

Løsningen vil sikre, at staten bevarer aktiemajoriteten i Radius uden at skulle have penge op af lommen.

Meget af forarbejdet i forbindelse med en eventuel udskilning af Radius er allerede lavet i forbindelse med den nu afbrudte salgsproces.

»Ved en fraspaltning og efterfølgende børsnotering kan den danske stat fastholde en majoritetsandel af Radius, samtidig med at alle andre aktionærer selv kan vurdere, hvorvidt de vil fortsætte som aktionærer eller sælge deres aktier,« siger Casper Blom.

Mandag eftermiddag bekendtgjorde Ørsted i en børsmeddelelse, at salgsarbejdet fortsætter.

»Ørsted vil derfor fortsat klassificere de nævnte aktiviteter som bestemt for frasalg, og fortsætte sin afdækning af forskellige exit-muligheder, hvilket ultimativt også kunne ske ved en udskillelse af de pågældende forretninger til Ørsteds aktionærer,« meddelte Ørsted.

Hverken Seas-NVE eller finansminister Kristian Jensen (V) ønsker at kommentere overvejelserne i bestyrelsen hos Ørsted.

Både Socialdemokratiet og SF anerkender Ørsteds ønske om at komme af med Radius, men energikoncernen og finansministeren må i givet fald komme til forligskredsen med en plan b, lyder det fra de to partier.